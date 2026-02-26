V New Yorku se rozhořela vlna ostré kritiky namířená proti americkému Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP).
Příčinou je smrt šestapadesátiletého Nurula Amina Shaha Alama, téměř slepého uprchlíka z Myanmaru, kterého agenti vysadili u kavárny několik mil od domova, aniž by informovali jeho rodinu nebo právníka. Shah Alam byl nalezen mrtvý pět dní poté, co byl prohlášen za nezvěstného.
Podle informací serveru InvestigativePost a prohlášení místních úřadů byl Shah Alam propuštěn z vazby 19. února. Agenti pohraniční stráže ho namísto předání rodině odvezli k pobočce Tim Hortons, která se nacházela zhruba pět mil od jeho bydliště. Jelikož muž téměř neviděl, neuměl anglicky a nepoužíval mobilní telefon, nedokázal se vrátit domů. Jeho tělo bylo objeveno v úterý večer, přibližně čtyři míle od místa, kde byl vysazen.
„Nehumánní a neprofesionální,“ vzkazuje starosta
Starosta Buffala Sean Ryan označil postup federálních agentů za „hluboce znepokojivý“ a „preventabilní“. Ve svém středečním prohlášení nešetřil kritikou. „Zranitelný muž – téměř slepý a neschopný mluvit anglicky – byl ponechán o samotě za chladné zimní noci bez jakéhokoli pokusu zanechat ho na bezpečném místě. Toto rozhodnutí CBP bylo neprofesionální a nehumánní,“ uvedl Ryan a dodal, že úřad se musí ze svého jednání zodpovídat.
CBP se však brání. Ve vyjádření pro média úřad podotkl, že agenti muži nabídli „zdvořilostní jízdu“, kterou měl sám přijmout. Podle nich si vybral vysazení u kavárny, kterou považovali za bezpečné a teplé místo. Agenti navíc tvrdí, že Shah Alam „nejevil žádné známky tísně, potíží s pohyblivostí nebo postižení vyžadujícího zvláštní pomoc,“ což je v přímém rozporu s informacemi jeho rodiny a obhájce. Jeho rodina nebyla informovaná o tom, že byl muž vysazený na náhodném místě.
Tragický řetězec nedorozumění
Příběh Nurula Amina Shaha Alama je protkán tragickými omyly. V roce 2025 byl zatčen poté, co se během procházky ztratil a kvůli své slepotě omylem skončil na verandě cizího domu. Jako slepeckou hůl tehdy používal tyč na závěsy.
Jeho syn pro Reuters uvedl, že když muž nereagoval na policejní příkazy (kterým kvůli jazykové bariéře nerozuměl), policisté proti němu použili taser a zbili ho. Celý rok strávil ve vazbě, než byl případ uzavřen dohodou o vině a trestu za přestupek. Právě po tomto propuštění ho převzala pohraniční stráž, která jej následně nechala u zmíněné kavárny.