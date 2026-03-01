Írán chce jednat s USA, tvrdí Trump. V zemi už zahynulo 48 íránských lídrů

Donald Trump uvedl, že přeživší představitelé Íránu mají zájem o jednání.
Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že během americko-izraelské vojenské operace zlikvidovali 48 vysoce postavených členů íránského vedení. Současní vedoucí představitelé Íránu s ním podle jeho slov chtějí mluvit. Vyjádřil se tak v neděli ráno v sérii rozhovorů pro americká média.
„Nikdo nemůže uvěřit tomuto úspěchu, 48 lídrů je pryč jednou ranou. A jde to rychle,“ řekl americký prezident pro Fox News.
V rozhovoru pro časopis The Atlantic také uvedl, že současné velení Íránu s ním chce mluvit. „Budu se s nimi bavit. Měli to však udělat už dříve. Čekali příliš dlouho,“ prohlásil americký prezident, podle kterého Íránci mohli s USA už dávno uzavřít dohodu. Připustil, že někteří íránští představitelé, kteří v posledních týdnech s USA jednali o budoucnosti íránského jaderného programu, jsou už po smrti.
USA to dělají pro celý svět, tvrdí Trump
Trump dále prohlásil, že válka, která začala v sobotu s cílem odstranit vedení islámské republiky a její armády, je úspěšná. Washingtonu a vládě v Jeruzalémě se od té doby podařilo zabít nejvyššího vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíze Nasírzádeho, velitele Sboru islámských revolučních gard Muhammada Pakpúra a další vysoce postavené představitele státu, armády a íránského jaderného programu.
„Děláme svou práci nejen pro nás, ale i pro celý svět. A všechno se nám to daří v předstihu,“ citovala Trumpa v dalším rozhovoru televize CNBC. „Věci se teď vyvíjejí velmi pozitivně,“ zhodnotil.
Rozhovory se uskutečnily ještě předtím, než americká armáda v neděli oznámila první ztráty na životech. Ústřední velení amerických ozbrojených sil v neděli odpoledne informovalo, že zahynuli tři američtí vojáci a pět dalších je vážně zraněných.
Šéf Bílého domu také vyjádřil přesvědčení, že íránský lid povstane proti teokratickému režimu a ocenil odvahu íránských občanů, kteří po oznámení o Chameneího smrti slavili v ulicích. „Lidé tam na ulicích křičí radostí, ale zároveň tam padá spousta bomb,“ upozornil.