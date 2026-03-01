Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR/refresher.sk
dnes 1. března 2026 v 21:12
Čas čtení 1:12

Írán chce jednat s USA, tvrdí Trump. V zemi už zahynulo 48 íránských lídrů

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Donald Trump uvedl, že přeživší představitelé Íránu mají zájem o jednání.

Americký prezident Donald Trump v neděli prohlásil, že během americko-izraelské vojenské operace zlikvidovali 48 vysoce postavených členů íránského vedení. Současní vedoucí představitelé Íránu s ním podle jeho slov chtějí mluvit. Vyjádřil se tak v neděli ráno v sérii rozhovorů pro americká média.

„Nikdo nemůže uvěřit tomuto úspěchu, 48 lídrů je pryč jednou ranou. A jde to rychle,“ řekl americký prezident pro Fox News.

1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 12:24 ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci

V rozhovoru pro časopis The Atlantic také uvedl, že současné velení Íránu s ním chce mluvit. „Budu se s nimi bavit. Měli to však udělat už dříve. Čekali příliš dlouho,“ prohlásil americký prezident, podle kterého Íránci mohli s USA už dávno uzavřít dohodu. Připustil, že někteří íránští představitelé, kteří v posledních týdnech s USA jednali o budoucnosti íránského jaderného programu, jsou už po smrti.

USA to dělají pro celý svět, tvrdí Trump

Trump dále prohlásil, že válka, která začala v sobotu s cílem odstranit vedení islámské republiky a její armády, je úspěšná. Washingtonu a vládě v Jeruzalémě se od té doby podařilo zabít nejvyššího vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, ministra obrany Azíze Nasírzádeho, velitele Sboru islámských revolučních gard Muhammada Pakpúra a další vysoce postavené představitele státu, armády a íránského jaderného programu.

„Děláme svou práci nejen pro nás, ale i pro celý svět. A všechno se nám to daří v předstihu,“ citovala Trumpa v dalším rozhovoru televize CNBC. „Věci se teď vyvíjejí velmi pozitivně,“ zhodnotil.

Rozhovory se uskutečnily ještě předtím, než americká armáda v neděli oznámila první ztráty na životech. Ústřední velení amerických ozbrojených sil v neděli odpoledne informovalo, že zahynuli tři američtí vojáci a pět dalších je vážně zraněných.

Šéf Bílého domu také vyjádřil přesvědčení, že íránský lid povstane proti teokratickému režimu a ocenil odvahu íránských občanů, kteří po oznámení o Chameneího smrti slavili v ulicích. „Lidé tam na ulicích křičí radostí, ale zároveň tam padá spousta bomb,“ upozornil.

Irán
Zdroj: TASR/AP/Vahid Salemi
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
26. února 2026 v 12:45 Čas čtení 1:24 Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Írán Spojené státy americké (USA)
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
dnes v 14:37
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
1
dnes v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
včera v 16:49
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
Podnapilí cestující zdemolovali vlak. Jen proto, že vlakvedoucí po nich chtěla jízdenku
dnes v 14:37
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
Česko je připraveno okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta, oznámil Babiš
1
dnes v 12:51
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
Putin: „Atentát na Chameneího byl porušením norem lidské morálky a mezinárodního práva“
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
před 3 dny
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
Karlův most není nejkrásnější v Česku. První místo tě jistě překvapí
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
14
22. 2. 2026 14:48
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
Ukrajina odsoudila „vydírání“ ze strany slovenského premiéra Fica. Posílá mu tvrdý vzkaz
22. 2. 2026 16:31
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lidl opět otevře outletovou prodejnu, před kterou lidé stojí hodiny ve frontě. Koukni, kde bude
Lifestyle news
Rihanna zveřejnila záběry ze studia. Fanoušci po 10 letech věří v příchod nového alba
dnes v 15:02
Léto přeje plodnosti: Vědci zjistili, že během letní sezóny jsou spermie rychlejší
dnes v 13:13
Britská hudební scéna má novou královnu. Olivia Dean triumfovala na 46. ročníku udílení cen Brit Awards
dnes v 10:16
ŽEBŘÍČEK: Jaká letiště v Evropě mají nejlepší zákaznický servis? Praha vyhrála ve své kategorii
dnes v 08:00
Po „tvoje tělo, moje rozhodnutí“ incel Nick Fuentes přišel s dalším prohlášením. Všechny ženy by zavřel do gulagu
včera v 16:03
Jim Carrey vystoupil na veřejnosti a podle některých vypadá k nepoznání. „Je to dvojník,“ konspirují fanoušci
včera v 14:41
Meta zablokovala účty média Page Not Found. „Ohrožuje to naši existenci,“ reagovala Apolena Rychlíková
včera v 12:12
Nový herní co-op hit? Hráči musí spolupracovat a nenápadně schovat mrtvolu
včera v 07:54
Po Melanii míří do kin Livia. Vychází biopic o bývalé první dámě, podívej se na novou ukázku
před 2 dny 1
Jak by vypadala asijská Praha? Internet boří video inspirované novou reality show
před 2 dny
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Shrnujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
Tramvaj v Miláně vykolejila a narazila do budovy. Dva mrtví, až 40 zraněných
včera v 12:03
Tramvaj v Miláně vykolejila a narazila do budovy. Dva mrtví, až 40 zraněných
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
včera v 17:46
V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
dnes v 08:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
dnes v 10:23
Macron chce mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. Varuje před důsledky války
Zahraničí Všechno
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
před hodinou
Írán chce jednat s USA, tvrdí Trump. V zemi už zahynulo 48 íránských lídrů
včera v 13:34
Lufthansa a Swiss hromadně ruší lety po útocích na Írán. Tady máš přehled
Politika Všechno
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
20. 2. 2026 11:00
Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
1
15. 2. 2026 15:59
Trapas a mizerná vizitka pro Česko? Tak opozice popisuje Macinkův výstup v Mnichově
před 3 dny
Trump ostře zaútočil na Roberta De Nira. Označil ho za „chorého a pomateného“
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
před 3 dny
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
dnes v 09:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Shrnujeme dění v Íránu a na celém Blízkém východě po útoku Izraele a USA.
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. 2. 2026 8:41
KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
1
13. 2. 2026 16:30
Proč by ti neměla ujít konference v Mnichově? Vybrali jsme panely, které se vyplatí sledovat
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
11. 2. 2026 14:00
ANKETA: Doomscrolling a ztráta kreativity. Proč Generace Z maže sociální sítě a stahuje se do offline světa?
Více
Domů
Sdílet
Diskuse