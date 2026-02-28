Tisíce cestujících uvízly na letištích.
Sobotní útok Izraele a USA na Írán ochromil leteckou dopravu v celém regionu. Agentura DPA informovala, že přední evropští přepravci se obávají o bezpečnost, a proto pozastavují své linky a mění letové trasy.
Letecká společnost Lufthansa s okamžitou platností zrušila všechny lety do klíčových míst Blízkého východu. Omezení platí zatím do 7. března a týká se těchto destinací:
- Izrael (Tel Aviv)
- Libanon (Bejrút)
- Jordánsko (Ammán)
- Irák (Irbíl)
- Írán (Teherán)
Ke stejnému kroku přistoupila také společnost Swiss International Airlines, která zatím nebude létat do Tel Avivu.
Uzavřený vzdušný prostor
Mluvčí Lufthansy potvrdil, že aerolinky se do 7. března vyhnou vzdušnému prostoru Izraele, Libanonu, Jordánska, Iráku a Íránu. Během nadcházejícího víkendu (sobota a neděle) dopravce navíc ruší i spojení s Dubají a Abú Zabí.
Lufthansa se cestujícím za nepříjemnosti omluvila, ale zdůraznila, že bezpečnost posádek a klientů klade na první místo. Dotčeným pasažérům nabízí dvě řešení:
- Bezplatnou změnu rezervace na pozdější termín.
- Vrácení plné ceny zakoupené letenky.