Tramvaj linky 9 jela po milánské ulici Vittorio Veneto, když kolem 16. hodiny sjela z kolejí a narazila do budovy. Příčina zatím není jasná, tramvaj měla podle dostupných informací příliš rychle projet prudkou zatáčkou a vynechat jednu zastávku v místě.
Milán, severoitalské město, v poslední době často skloňované díky zimní olympiádě a aktuálně díky právě probíhajícímu milánskému týdnu módy, v pátek pozdě odpoledne opět zaplnil hlavní stránky světových médií, tentokrát bohužel špatnou zprávou. BBC, The Guardian či Euronews informovaly o tragické nehodě. Mezi prvními, kdo s informací přišel, byl italský deník Corriere della Sera.
Záchranáři pomáhali desítkám obětí
Cestující z tramvaje popsali, že pod ní nejprve slyšeli hluk, poté nabrala rychlost, vyjela z kolejí, narazila do semaforu a poté do boku budovy.
První obětí je 60letý chodec, kterého tramvaj srazila. Druhá oběť, 56letý muž, cestovala přímo v tramvaji a svým zraněním podlehla později v nemocnici. Většina zraněných jsou také cestující, lidé byli na místě uvězněni v troskách.
Na sociálních sítích se objevily hrozivé záběry z nehody:
„Myslel jsem si, že je to zemětřesení,“ popsal incident jeden z cestujících. „Seděl jsem a spadl jsem na zem spolu s ostatními cestujícími,“ vysvětlil a dodal, že to „bylo hrozné.“
„Stála jsem vedle řidiče a všichni do mě narazili,“ uvedla jiná z cestujících. Obrovskou ránu slyšela žena, která v době nehody pracovala v nedaleké kanceláři. „Viděla jsem, jak kousek tramvaje narazil do obchodu,“ sdělila.
Co způsobilo nehodu?
Italská předsedkyně vlády Giorgia Meloni vyjádřila obětem a pozůstalým „hlubokou soustrast.“ Starosta Milána Giuseppe Sala dorazil přímo na místo nehody, označil ji za „tragédii“ a slíbil, že bude provedeno důkladné vyšetřování. Dopravní společnost ATM ve svém prohlášení uvedla, že je nehodou „hluboce otřesena.“
Řidič tramvaje byl podle slov starosty „velmi zkušený“, toho dne ve službě teprve hodinu, nepracoval tedy přesčas. Vyšetřování počítá i s variantou, že se mu během jízdy udělalo špatně, což naznačovali někteří cestující.
Jednalo se o model tramvaje Tramlink, konkrétně o třívozovou tramvaj, která je jednou z nových obousměrných tramvají s kabinami řidiče na obou koncích, prvních v historii města. V provozu byla teprve pár týdnů. Je dlouhá 25 metrů, kapacitu má 66 míst. V době nehody byla podle informací úplně plná.