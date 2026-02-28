V Íránu bylo po útoku na dívčí školu hlášeno 40 mrtvých a 48 zraněných

Podle íránských médií byla během americko-izraelské operace zasažena dívčí základní škola v provincii Hormozgan. Místní úředník agentuře AFP sdělil, že bylo zabito nejméně 40 školaček. Čtyřicet osm bylo zraněno.
První zprávy hovořily o pěti a později o 24 mrtvých. Íránské odvetné útoky na země v regionu si vyžádaly nejméně jednu oběť, podle agentury AP, která informovala, že jedna osoba ve Spojených arabských emirátech (SAE) byla zabita padajícími troskami rakety, píše TASR.
V době útoku bylo podle íránské agentury Tasnim, která cituje zástupce guvernéra provincie Hormozgan, kde se nachází několik íránských námořních základen, ve škole v okrese Minab na jihu Íránu přibližně 170 studentek. V Minabu má základnu také polovojenská Revoluční garda.
V odvetě za sobotní vojenský útok Írán vystřelil rakety na Izrael a americké vojenské zařízení v Kataru, Bahrajnu, Kuvajtu, SAE a Jordánsku. Izraelské záchranné služby oznámily jednu oběť íránských útoků: muž v padesátých letech utrpěl lehká zranění poté, co spadl do díry vykopané troskami rakety.
Revoluční gardy prohlásily, že všechny americké základny a zájmy na Blízkém východě jsou legitimními cíli. „Víme, že USA jsou hlavním motorem dnešní agrese a že sionistický režim je jejím sponzorem. Zároveň je považujeme za jedno a totéž,“ uvádí se v prohlášení citovaném Sky News.
Saúdskoarabské ministerstvo zahraničních věcí vyjádřilo solidaritu s pěti napadenými zeměmi a odsoudilo íránské útoky, stejně jako Spojené arabské emiráty. Jordánská vláda reagovala, že není stranou konfliktu, ale bude bránit zájmy státu ze všech sil. Vyzvala také k ukončení eskalace.