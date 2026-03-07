Hlavní témata
TASR
dnes 7. března 2026 v 12:01
Čas čtení 0:29

Při ruském útoku na bytový dům v Charkově zemřeli tři lidé. Zraněny byly i děti

Při ruských útocích na bytový dům na Ukrajině zahynuli v noci na sobotu tři lidé, oznámili ráno místní úřady. Na Ukrajině vydali během útoků varování pro celou zemi a sousední Polsko vyslalo do vzduchu svá vojenská letadla, informuje TASR.

Starosta města Charkov Ihor Terechov uvedl, že záchranáři našli těla tří lidí v troskách obytné budovy. Při tomto útoku utrpělo zranění deset lidí včetně chlapců ve věku šesti a jedenácti let a sedmnáctileté dívky, napsal na platformě Telegram šéf charkovské oblastní vojenské správy Oleh Synjehubov.

Záchranáři pátrali po dalších deseti lidech, kteří podle obav uvízli pod troskami pětipodlažní budovy. Tu útoky prakticky zničily, doplnil Synjehubův.

Polsko oznámilo, že v reakci na útok vyslalo do vzduchu své stíhačky. „Vzhledem k raketovému útoku Ruské federace na ukrajinské území začala v našem vzdušném prostoru operovat vojenská letadla,“ uvedlo na sociální síti operační velení obrojených sil.

Ve městě Čuhujiv v Charkovské oblasti starostka Halyna Minajevová oznámila, že při dronovém útoku nepřítele na místní dům utrpěli zranění dva lidé.

Související témata:
Zahraničí Invaze na Ukrajině Rusko Ukrajina Válka na Ukrajině Zahraničí
