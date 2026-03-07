V Dubaji byly v sobotu 7. března ráno slyšet další dvě exploze, v hlavním městě Bahrajnu Manamě jedna.
Je to přesně týden, co USA a Izrael zaútočily na Írán a zabily duchovního vůdce Alího Chameneího spolu s dalšími přibližně 40 vysoce postavenými představiteli íránského režimu. Země na to reagovala prohlášením, že proti Izraeli a základnám USA spustí „nejzuřivější“ operaci v historii. Od té doby nad Blízkým východem létají drony a raketové střely a dopadají i i na území ostatních, nezúčastněných, států.
Letadla kroužila nad Dubají, nesměla přistát
V Dubaji byl v sobotu ráno vidět kouř stoupající nedaleko letiště, píší Novinky s odkazem na agenturu AFP. Nešlo však o přímý útok na letiště. Dubajské úřady vysvětlily, že kouř pocházel z padajících trosek střely, kterou zlikvidovala protivzdušná obrana. Letiště údajně střela nijak neponičila, i když na něj pár hodin nemohla přistávat letadla.
Flightradar24 v příspěvku na síti X sdílel záznam ze své aplikace, na kterém je vidět, jak letadla mířící na přistání marně kroužila nad Dubají. Těsně před šestou ranní našeho času, tedy devátou místního času, ale napsali, že „přistání v Dubaji byla nyní obnovena“.
Další exploze a sirény se však ozvaly později dopoledne, a to i v sousedním Bahrajnu. „Byla spuštěna siréna. Občané a obyvatelé jsou vyzýváni, aby zachovali klid a vydali se na nejbližší bezpečné místo,“ zní příspěvek bahrajnského ministerstva vnitra na síti X, vydaný po půl jedenácté dopoledne místního času.
„Jsou to naši bratři“
Íránský prezident Masúd Pezeškijan se v sobotu ráno v pořadu státní televize omluvil sousedním arabským zemím Perského zálivu. Slíbil, že na ně přestane útočit, pokud ani ony na něj nebudou útočit.
„Osobně se omlouvám sousedním zemím, které Írán napadl,“ cituje CNN jeho projev. „Nemáme v úmyslu útočit na sousední země. Jak jsem opakovaně řekl, jsou to naši bratři,“ nechal se slyšet Pezeškijan. Vzhledem k sobotnímu dění v Dubaji a Bahrajnu však toto sdělení pravděpodobně nemá okamžitou platnost.
Jak připomínají Novinky, protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů od začátku konfliktu nad Blízkým východem zničila už 172 balistických střel z Íránu, 13 dalších spadlo do moře a jen jedna dopadla na území emirátů. Zničila také 506 dronů, ale troskami jednoho z dronů byl zasažen jeden ze symbolů města, ikonický hotel Burdž Al-Arab. Plameny se podařilo rychle uhasit a nikdo nepřišel ke zraněním.