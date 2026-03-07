Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Lucie Novotná
dnes 7. března 2026 v 10:28
Čas čtení 1:28

AKTUÁLNĚ: V Dubaji se ráno ozvaly další exploze. Letiště dočasně přerušilo provoz, íránský prezident se omluvil

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
AKTUÁLNĚ: V Dubaji se ráno ozvaly další exploze. Letiště dočasně přerušilo provoz, íránský prezident se omluvil
Zdroj: Unsplash / ZQ Lee / volně k užití

V Dubaji byly v sobotu 7. března ráno slyšet další dvě exploze, v hlavním městě Bahrajnu Manamě jedna.

4. března 2026 v 11:21 Čas čtení 2:22 „Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě „Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě

Je to přesně týden, co USA a Izrael zaútočily na Írán a zabily duchovního vůdce Alího Chameneího spolu s dalšími přibližně 40 vysoce postavenými představiteli íránského režimu. Země na to reagovala prohlášením, že proti Izraeli a základnám USA spustí „nejzuřivější“ operaci v historii. Od té doby nad Blízkým východem létají drony a raketové střely a dopadají i i na území ostatních, nezúčastněných, států.

Letadla kroužila nad Dubají, nesměla přistát

V Dubaji byl v sobotu ráno vidět kouř stoupající nedaleko letiště, píší Novinky s odkazem na agenturu AFP. Nešlo však o přímý útok na letiště. Dubajské úřady vysvětlily, že kouř pocházel z padajících trosek střely, kterou zlikvidovala protivzdušná obrana. Letiště údajně střela nijak neponičila, i když na něj pár hodin nemohla přistávat letadla. 

Flightradar24 v příspěvku na síti X sdílel záznam ze své aplikace, na kterém je vidět, jak letadla mířící na přistání marně kroužila nad Dubají. Těsně před šestou ranní našeho času, tedy devátou místního času, ale napsali, že „přistání v Dubaji byla nyní obnovena“.

Další exploze a sirény se však ozvaly později dopoledne, a to i v sousedním Bahrajnu. „Byla spuštěna siréna. Občané a obyvatelé jsou vyzýváni, aby zachovali klid a vydali se na nejbližší bezpečné místo,“ zní příspěvek bahrajnského ministerstva vnitra na síti X, vydaný po půl jedenácté dopoledne místního času.

„Jsou to naši bratři“

Íránský prezident Masúd Pezeškijan se v sobotu ráno v pořadu státní televize omluvil sousedním arabským zemím Perského zálivu. Slíbil, že na ně přestane útočit, pokud ani ony na něj nebudou útočit.

1. března 2026 v 9:10 Čas čtení 12:24 ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci

„Osobně se omlouvám sousedním zemím, které Írán napadl,“ cituje CNN jeho projev. „Nemáme v úmyslu útočit na sousední země. Jak jsem opakovaně řekl, jsou to naši bratři,“ nechal se slyšet Pezeškijan. Vzhledem k sobotnímu dění v Dubaji a Bahrajnu však toto sdělení pravděpodobně nemá okamžitou platnost.

Jak připomínají Novinky, protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů od začátku konfliktu nad Blízkým východem zničila už 172 balistických střel z Íránu, 13 dalších spadlo do moře a jen jedna dopadla na území emirátů. Zničila také 506 dronů, ale troskami jednoho z dronů byl zasažen jeden ze symbolů města, ikonický hotel Burdž Al-Arab. Plameny se podařilo rychle uhasit a nikdo nepřišel ke zraněním.

4. března 2026 v 13:29 Čas čtení 0:17 Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
2. března 2026 v 8:14 Čas čtení 0:48 Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem Napětí na Blízkém východě eskaluje: Írán bombarduje cíle v Perském zálivu a odmítá jednání s Washingtonem
27. února 2026 v 11:54 Čas čtení 0:36 Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození Tohle je sedm nejohroženějších památek Evropy. Hrozí jim zánik nebo nevratné poškození
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Írán Válka Zprávy ze světa
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
14
před 2 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 3 hodinami
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
3
včera v 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
včera v 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
2
včera v 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
14
před 2 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
2
včera v 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
včera v 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
3
včera v 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
před 3 hodinami
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
14
před 2 dny
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
před 4 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
2. 3. 2026 15:58
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
ŽEBŘÍČEK: TOP 10 nejžádanějších škol v Praze a celém Česku. Kde je největší přetlak?
1. 3. 2026 8:58
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
V Dubaji hořel ikonický hotel, trosky íránských dronů zasáhly i letiště. Od rána hlásí další exploze
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Lifestyle news
Žaneta z Růže pro nevěstu překvapila. Chodila s Andrew Tatem, vztah neskončil dobře
před 3 hodinami
Žena by měla poslouchat manžela, věří třetina mužů pod 30 let. Vychází to z nového výzkumu Ipsos
včera v 16:47
Serena Williams jako Barbie. Mattel vydává speciální kolekci „opravdových“ panenek
včera v 15:28
Rosalía a New Balance představují nový model tenisek
včera v 09:16
Česko čeká vzácné zatmění Slunce. Znovu se zopakuje se až za 50 let
před 2 dny
Česká stylistka vystoupila na prestižní přehlídce Tom Ford v Paříži
před 2 dny
RŮŽE PRO NEVĚSTU: O srdce ženicha bojují tyto podnikatelky, studentky, ale i umělecké duše
před 2 dny
Emma Watson má zřejmě novou lásku. Vyfotili ji na letišti, jak se líbá s mexickým miliardářem
před 2 dny
ŽEBŘÍČEK: Mezi TOP 100 kin světa se dostala dvě česká. Kde je najdeš?
před 2 dny
Zahraničí Všechno
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 3 dny
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
Britské ministerstvo vnitra objasnilo, že počet žádostí o azyl ze strany studentů a studentek ze čtyř uvedených zemí vzrostl mezi lety 2021 a 2025 o více než 470 procent.
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
před 3 dny
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě
Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty
před 4 dny
Íránské revoluční gardy mají nového velitele. Je hledaný Interpolem pro protiizraelské atentáty
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
před 4 dny
Írán vyslal evropským lídrům jasné ultimátum. Jakýkoli zásah překročí červenou linii
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
před 3 dny
Syn íránského nejvyššího vůdce a jeho potenciální následník Modžtabá přežil americko-izraelské útoky
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
před 3 dny
Írán tvrdí, že má úplnou kontrolu nad klíčovou trasou pro přepravu ropy. Lodě varuje před útoky
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů
18. 2. 2026 12:42
Schillerová představila EET 2.0, spustí se příští rok. Jak bude vypadat a koho se bude týkat?
Česko Všechno
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
včera v 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
včera v 09:43
Onemocněl majitel i štamgasti. Hygiena objevila ohnisko žloutenky v hospodě na Praze 6
3
včera v 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Zahraničí Všechno
AKTUÁLNĚ: V Dubaji se ráno ozvaly další exploze. Letiště dočasně přerušilo provoz, íránský prezident se omluvil
před hodinou
AKTUÁLNĚ: V Dubaji se ráno ozvaly další exploze. Letiště dočasně přerušilo provoz, íránský prezident se omluvil
před 3 dny
Británie zpřísňuje migrační politiku: Omezí vydávání víz pro občany těchto čtyř zemí
před 3 dny
„Opravdu jsem se bála o náš život.“ Češka popsala chvíle hrůzy v Dubaji a jaká je nyní situace ve městě

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
včera v 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Psí útulek Bouchalka v Buštěhradě na Kladensku čelí závažným obviněním a nyní ho prověřuje policie.
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
před 2 dny
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
24. 2. 2026 17:00
Místo oslavy dvacetin hospitalizace. Jana otevřeně vypráví o životě s emočně nestabilní poruchou osobnosti
Více
Domů
Sdílet
Diskuse