Kolik peněz daly politické strany na propagaci a reklamu? Částky se velmi liší.
Komunikační stratég pro lídry a firmy, David Koláček, sdílel, kolik peněz české politické subjekty investovaly do inzerce. Vychází přitom z průzkumu Nielsen Admosphere. Upozornil, že debata o tom, komu se více dařila komunikace přes sociální sítě a kdo ji naopak tak nezvládl, není na místě. Záleží na něčem jiném.
„V americké politické žurnalistice existuje jednoduché pravidlo: follow the money. Chceš pochopit politiku? Podívej se na peníze. Společnost Nielsen Admosphere dlouhodobě monitoruje reklamní prostor politických kampaní. Uváděné částky představují ceníkovou hodnotu mediálního prostoru, nikoli audit skutečných výdajů. Přesto dávají velmi dobrý obrázek o rozsahu kampaní,“ píše Koláček.
V parlamentních volbách mezi sebou soupeřilo hnutí ANO a koalice SPOLU tvořená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Objem mediální inzerce ANO byl přibližně šestkrát větší než ODS. Komunikační stratég tím chce dát najevo, že peníze a zaplacené kampaně ve finální volbě hrají velkou roli. „Prostě vyhrál ten, kdo dal nejvíc,“ uvádí rezolutně.
Takhle vypadá žebříček objemů politické inzerce v roce 2025
2. Motoristé sobě 59 274 758 Kč
3. Stačilo! 51 857 891 Kč
4. SPD 35 395 929 Kč
5. Piráti 24 921 614 Kč
6. ODS 22 494 325 Kč