Ella Petrová
dnes 9. března 2026 v 18:02
Čas čtení 0:45

ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?

ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
Zdroj: Česká televize

Kolik peněz daly politické strany na propagaci a reklamu? Částky se velmi liší.

Komunikační stratég pro lídry a firmy, David Koláček, sdílel, kolik peněz české politické subjekty investovaly do inzerce. Vychází přitom z průzkumu Nielsen Admosphere. Upozornil, že debata o tom, komu se více dařila komunikace přes sociální sítě a kdo ji naopak tak nezvládl, není na místě. Záleží na něčem jiném.

9. března 2026 v 15:21 Čas čtení 1:28 „Jdi a už se nevracej!" vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují

„V americké politické žurnalistice existuje jednoduché pravidlo: follow the money. Chceš pochopit politiku? Podívej se na peníze. Společnost Nielsen Admosphere dlouhodobě monitoruje reklamní prostor politických kampaní. Uváděné částky představují ceníkovou hodnotu mediálního prostoru, nikoli audit skutečných výdajů. Přesto dávají velmi dobrý obrázek o rozsahu kampaní,“ píše Koláček.

Andrej Babiš slaví výhru ve volbách.
Andrej Babiš slaví výhru ve volbách. Zdroj: TASR - Jakub Kotian

V parlamentních volbách mezi sebou soupeřilo hnutí ANO a koalice SPOLU tvořená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Objem mediální inzerce ANO byl přibližně šestkrát větší než ODS. Komunikační stratég tím chce dát najevo, že peníze a zaplacené kampaně ve finální volbě hrají velkou roli. „Prostě vyhrál ten, kdo dal nejvíc,“ uvádí rezolutně.

Takhle vypadá žebříček objemů politické inzerce v roce 2025

1. ANO 130 122 092 Kč
2. Motoristé sobě 59 274 758 Kč
3. Stačilo! 51 857 891 Kč
4. SPD 35 395 929 Kč
5. Piráti 24 921 614 Kč
6. ODS 22 494 325 Kč
20. února 2026 v 11:00 Čas čtení 1:20 Epstein? Žádného neznám! Tady máte spisy týkající se UFO, sdělil Trump
3. března 2026 v 14:45 Čas čtení 1:01 VIDEO: Stand-up comedy místo krizové komunikace? Lidé kritizují zpackanou tiskovku Macinkova resortu
9. března 2026 v 15:21 Čas čtení 1:28 „Jdi a už se nevracej!" vzkazuje Rajchl. Jiní politici a političky Václavu Moravcovi děkují
