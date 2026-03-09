Na české koleje poprvé vyjelo polské pendolino.
V pondělí ráno se svezli první cestující na trase mezi Bohumínem a Prahou, kde bude vlak polského dopravce PKP Intercity jezdit v rámci zkušebního provozu. Ten potrvá do 17. června a má pomoci získat potřebné schválení pro provoz na české železniční síti.
Jednotka ED250 vyjela z Bohumína krátce před pátou hodinou ráno a do Prahy dorazila podle jízdního řádu v 8:28. Spoj byl téměř plně obsazený, menší zpoždění vlak nabral pouze kvůli stavebním pracím na trati.
„Během zkušebního provozu s cestujícími má polské Pendolino ujet na našich tratích v souhrnu 60 tisíc kilometrů. Dle provozní situace se cestující s polským Pendolinem nejčastěji potkají na vlacích SC 511 Praha hl.n. (15:31) – Bohumín (18:54) a SC 516 Bohumín (4:58) – Praha hl.n. (8:28),“ uvedl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.
Budou v nich platit stejné přepravní podmínky jako v jiných spojích SuperCity. Mezi Bohumínem a Prahou jsou vlaky povinně místenkové. Místenku si mohou cestující k jízdence zdarma přidat při nákupu online na webu www.cd.cz nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ dodal.
Na palubě bude český personál, restaurační služby ale zajistí polská společnost WARS. Cestující tak mohou během cesty ochutnat i vybrané speciality polské kuchyně. Jednotky jsou klimatizované, vybavené Wi-Fi, první třídou a rychlým vozem.