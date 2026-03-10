Hlavní témata
Anna-Marie Vondráková
dnes 10. března 2026 v 15:19
Čas čtení 0:37

Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let

Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Zdroj: OKTAGON MMA

Zápasníkovi bylo jen 28 let.

Ibrahim Cholo byl jednou z prvních tváří německého Oktagonu poté, co společnost začala v roce 2022 dobývat německý trh. Představil se na turnaji Oktagon 33 ve Frankfurtu. Upřímnou soustrast jeho rodině, především jeho těhotné manželce a malé dceři, už vyjádřila část MMA scény.

8. března 2026 v 8:00 Čas čtení 2:44 Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky Totální demolice a nejmladší mužský šampion! Oktagon má nového krále bantamu, turnaj přinesl i šílené přestřelky

Zápasník dle serveru Bild zemřel v neděli večer. K nehodě mělo dojít několik kilometrů za městem Wuppertal, zhruba půl hodiny jízdy od Düsseldorfu. Sportovec dle policie ztratil kontrolu nad svým vozem při předjíždění a narazil autem do domu.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený IC (@ibrahim_cholo)

To, že obětí nehody byl právě zápasník Cholo, už potvrdil spolumajitel renomovaného düsseldorfského fitness centra UFD Gym Ivan Dijakovič. Lítost nad jeho smrtí vyjádřilo několik hvězd bojových sportů.

10. března 2026 v 10:00 Čas čtení 8:08 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“ 26letý Michal měl tři byty, ale stále bydlel na koleji: „Do konce roku jich chci mít 10“

„Probudil se, aniž by věděl, že je to naposledy. Byl jsi dobrý člověk, bratře. Opravdu, smrt nezná věk ani čas,“ napsal na Instagramu šampion FNC Lom-Ali Eskiev. Fotku sebe a Chola poté sdílel na svém instagramovém účtu i boxer Agit Kabayel.

8. března 2026 v 9:29 Čas čtení 1:22 VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
9. února 2026 v 8:06 Čas čtení 3:45 PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně? PŘEHLED: Fandi Sáblíkové i hokejistům. Kdy se tento týden na ZOH představí čeští sportovci a sportovkyně?
6. března 2026 v 11:23 Čas čtení 1:13 Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Související témata:
Sport MMA Oktagon MMA
