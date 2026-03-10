Zápasníkovi bylo jen 28 let.
Ibrahim Cholo byl jednou z prvních tváří německého Oktagonu poté, co společnost začala v roce 2022 dobývat německý trh. Představil se na turnaji Oktagon 33 ve Frankfurtu. Upřímnou soustrast jeho rodině, především jeho těhotné manželce a malé dceři, už vyjádřila část MMA scény.
Zápasník dle serveru Bild zemřel v neděli večer. K nehodě mělo dojít několik kilometrů za městem Wuppertal, zhruba půl hodiny jízdy od Düsseldorfu. Sportovec dle policie ztratil kontrolu nad svým vozem při předjíždění a narazil autem do domu.
To, že obětí nehody byl právě zápasník Cholo, už potvrdil spolumajitel renomovaného düsseldorfského fitness centra UFD Gym Ivan Dijakovič. Lítost nad jeho smrtí vyjádřilo několik hvězd bojových sportů.
„Probudil se, aniž by věděl, že je to naposledy. Byl jsi dobrý člověk, bratře. Opravdu, smrt nezná věk ani čas,“ napsal na Instagramu šampion FNC Lom-Ali Eskiev. Fotku sebe a Chola poté sdílel na svém instagramovém účtu i boxer Agit Kabayel.