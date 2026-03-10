Hned několik politiků a političek dorazilo v úterý 10. března do dolní komory v krojích z různých koutů republiky.
Účastníci již třetího ročníku Dne lidových krojů zahájili program setkáním ve Dvoraně, kde byla za doprovodu folklorního souboru zahájena výstava krojů zemí Visegrádské čtyřky. Následně se vydali průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulicí slavnostním vchodem do hlavní budovy Poslanecké sněmovny, kde došlo i k tanečnímu vystoupení.
Je to už třetí ročník Dne lidových krojů
Vše zahájil samotný předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), který se oblékl do kroje z Bystřice pod Hostýnem, odkud je jeho matka. „I když je většina z nás už běžně nenosí, tak k nám prostě patří,“ prohlásil dle serveru iDnes.
„Náš národ není velký počtem lidí, není velký rozlohou země. Ale jsme obří, co se týče rozmanitosti, kultury, tradic i krojů,“ řekl ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř. Ten dorazil v kyjovském kroji.
„Jsem ráda, že tady jsou lidé, kteří tradice ještě dodržují,“ dodala místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková.
„Jsem rád, že jsem této již tradiční akci mohl již potřetí za Kancelář Poslanecké sněmovny poskytnout svoji záštitu. V letošním roce má Den lidových krojů mezinárodní rozměr, protože se akce účastní hosté a soubory ze zemí Visegrádské čtyřky. Také letos jsem v kroji prezentoval svůj rodný region Znojemsko. Děkuji obci Výrovice za zapůjčení kroje,“ přidal se také vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.
„Nehledejte v tom politiku“
Den krojů se ve Sněmovně poprvé inicioval Radek Vondráček (ANO) v roce 2024. „Opravdu v tom nehledejte žádnou politiku. Mám rád kroje, folklor a myslím, že je dobré si tehdejší cítění poslanců připomenout. Hlásím se k Evropské unii a jejímu mottu V různosti je jednota,“ uvedl tehdy dle serveru Aktuálně.cz.