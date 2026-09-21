Vláda Andreje Babiše (ANO) opět zavádí od 1. října regulaci cen pohonných hmot a snižuje spotřební daň z motorové nafty. Opatření reaguje na pokračování konfliktu na Blízkém východě a zatím bude trvat do 31. října.
„Od 1. října obnovujeme osvědčenou regulaci cen pohonných hmot a zároveň na měsíc snižujeme spotřební daň z nafty na evropské minimum. Toto opatření bude působit výrazně protiinflačně, uleví firmám i domácnostem a udrží ceny paliv v ČR na nejpříznivějších úrovních v EU,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová na jednání vlády.
Strop pro ceny benzínu a nafty bude Ministerstvo financí stanovovat každý všední den s platností pro den následující, zatímco o víkendech a svátcích zůstane v platnosti poslední zveřejněná částka.
Výsledná cenová hranice vzejde z třídenního klouzavého průměru velkoobchodních cen čtyř klíčových zdrojů (indexy PKN ORLEN/Unipetrol, MOL/MOLIN, ČEPRO a ceny odvozené z kotací Platts), k nimž rezort připočte regulovanou marži ve výši 2,50 koruny na litr.
Snížit se má také spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstane daň beze změn.