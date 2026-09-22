Pondělní výpadek, který postihl celé Česko, operátor řeší odškodněním.
„Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne využívat data, jak jsou zvyklí. Jako omluvu proto dáváme zákazníkům poukaz v hodnotě 200 korun na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu,“ citovaly Novinky Martina Čejku, ředitele Divize Product & Marketing.
Nabízela se spíš sleva z vyúčtování, ale operátor se rozhodl pro poukaz, v jeho zisku uplatnění je však háček. Nerozdává se automaticky všem, ale zákazníci a zákaznice si ho musí vyzvednout a použít ho do 4. října v aplikaci Moje O2, a to na nákup mobilního telefonu nebo příslušenství.
Výpadek byl masivní, trvalo tři hodiny, než se O2 podařilo problémy vyřešit a lidé se opět mohli připojit k síti pomocí mobilních dat.