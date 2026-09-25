Ve městě Jaroslaw útočník ozbrojený kuchyňským nožem vtrhl na ranní mši v klášteře benediktinek a začal bezhlavě bodat kolem sebe.
Při útoku nožem během mše v klášteře benediktinek ve městě Jaroslaw na jihovýchodě Polska ve čtvrtek zemřel duchovní a čtyři lidé utrpěli zranění. Policie zadržela 31letého občana Ukrajiny, který je podezřelý z útoku. Informuje o tom varšavský zpravodaj TASR podle stanice TVN24.
K útoku došlo přibližně v 9:30 v areálu kláštera během svaté mše. Muž podle policie nožem zranil čtyři muže a jednu ženu. Zranění muži byli duchovní, jeden z nich je v kritickém stavu v nemocnici. Oběťmi byli podle oznámení rzeszowské katedrály dva kněží. Později však své oznámení změnila a uvádí, že zemřel pouze jeden kněz. „Omlouváme se za tuto chybu a za bolest, kterou mohla způsobit. Kněz Marek je v současnosti operován,“ píše v příspěvku na síti Facebook.
Důvod neznají
„Zranění mají bodné rány, způsobené pravděpodobně kuchyňským nožem,“ řekla mluvčí Okresní prokuratury v Przemyśli Malgorzata Taciuchová-Kurasiewiczová.
Motiv útoku zatím není znám. Zadržený 31letý muž se nachází na policejní stanici v Jaroslawě a vyšetřovatelé s ním provádějí procesní úkony. Na místě pracují prokurátoři, znalci a policisté, kteří shromažďují důkazy a vyslýchají svědky.
Podle prokuratury se na svaté mši účastnili duchovní i laici. Policie původně informovala o jedné oběti a čtyřech zraněných. Vojvodkyně Podkarpatského vojvodství Teresa Kubas-Hulová podle agentury PAP uvedla, že na zajištění bezpečnosti obyvatel nasadí dodatečné síly a prostředky.