Ruská armáda na město zaútočila balistickými raketami, což vyvolalo sérii silných výbuchů ve více čtvrtích.
Ruské jednotky v noci na čtvrtek zaútočily na Kyjev balistickými raketami. Po vyhlášení leteckého poplachu bylo ve městě slyšet několik silných výbuchů. Primátor města Vitalij Kličko následně uvedl, že při útoku zahynuli dva lidé a dalších šest utrpělo zranění, uvedla agentura DPA.
Záchranáři zasahovali v několika částech města. V jednom z obvodů trosky rakety poškodily okna a fasádu porodnice. Uvnitř budovy se nikdo nezranil, jeden člověk však zahynul na parkovišti před objektem.
V další části města byl poškozen bytový dům. Pod jeho troskami mohou být lidé, uvedl Kličko. Místní média informovala také o několika požárech.
Útok začal po 01:00 místního času (půlnoc SELČ), přičemž Kyjev už předtím během dne zaznamenal 11 leteckých poplachů. Ruské jednotky na Kyjev opakovaně útočily také rychlými drony s proudovým pohonem, proti nimž má ukrajinská protivzdušná obrana omezené možnosti. Ukrajině zároveň chybí munice na zachytávání balistických raket.
Při útocích na Kyjev, které ruská armáda podnikla ve středu, podle Klička zahynuli dva lidé a 45 dalších utrpělo zranění.