Třetina žen cítí ohrožení duševního zdraví. Zátěž v rodinách se v září zvyšuje

Každá třetí žena v Česku považuje své duševní zdraví za nejohroženější v domácnosti. Návrat do běžného režimu po létě navíc jejich psychickou zátěž ještě zesiluje, protože ženy často nesou hlavní břímě každodenní péče o rodinu.
Podle Velkého průzkumu rodin UNIQA 2026 vnímá třetina žen v českých rodinách své duševní zdraví jako ohrožené. Ostatní členové domácnosti sdílí podobný pohled. Ženy zastávají řadu rolí a často nesou i neviditelnou mentální zátěž.
„Ženy častěji myslí na budoucnost rodiny a více si uvědomují možná finanční rizika pro domácnost. Zároveň však často nesou velkou část odpovědnosti za její každodenní fungování. Až 72 % žen přiznává, že by potřebovaly více času pro sebe, a 56 % vnímá péči o stárnoucí členy rodiny jako úkol, který leží hlavně na nich. Tato čísla ukazují, že péče o druhé má svou časovou, psychickou i finanční cenu – a velmi často ji platí hlavně ženy,“ říká Ganna Pidgorna z UNIQA.
Náročné období představuje podzimní návrat do běžného režimu. „Září je pro duševní zdraví žen v rodinách krizovým obdobím. Z volnějšího letního fungování se někdy velmi rychle přechází do plného pracovního tempa. Pro člověka, který koordinuje většinu rodinných povinností, může být tento přechod poměrně náročný. Na jedné straně se mnoho žen těší, že děti půjdou do školy, na druhé straně přichází další zátěž,“ upozorňuje psycholožka Eva Klimová.
Vyšší podíl ohrožených žen může souviset s tím, že jsou ochotnější o svých potížích mluvit a vyhledat pomoc.
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