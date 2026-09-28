Letiště bylo kvůli Etně uzavřeno na dva dny i minulý týden.
Kvůli silnému vylučování sopečného popela ze sopky Etna zůstává letiště Catania na Sicílii uzavřeno pro veškerou leteckou dopravu, informuje TASR podle zprávy agentury APA.
Letiště Fontanarossa v neděli oznámilo, že všechny odlety a přílety jsou zrušeny do pondělního poledne. Pozorovací centrum pro Etnu vydalo pro leteckou dopravu červené varování, což je nejvyšší stupeň na čtyřstupňové výstražné škále. Letiště je zavřeno již od sobotního dopoledne.
Uzavření letiště v Catanii způsobuje značné problémy cestujícím na Sicílii. Letiště Fontanarossa využívá také mnoho cizinců, kteří chtějí strávit dovolenou na tomto největším italském středomořském ostrově.
Mnohé lety byly přesměrovány na letiště v Palermu a Comise. Vzhledem k přetrvávající vulkanické aktivitě Etny došlo k delšímu přerušení letecké dopravy v Catanii už v srpnu, což způsobovalo omezení po celé dny. Letiště bylo kvůli Etně zavřeno na dva dny i minulý týden, připomíná APA.