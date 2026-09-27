V chladných vodách Tichého oceánu byly objeveny dva dosud neznámé druhy mořských pavouků. Bizarní tvorové zaujali vědce svým strašidelným zjevem, kvůli kterému si od výzkumníků vysloužili přirovnání ke stvůrám z nočních můr.
Objev je výsledkem práce mladého vědeckého týmu působícího na University of British Columbia. Výzkumný nález publikovaný v odborném časopise Organisms Diversity & Evolution popisuje dva nové zástupce nohatatek (Pycnogonida) – hlubokomořských členovců, kteří sice anatomicky nepřipomínají klasické suchozemské pavoukovce v pravém slova smyslu, ale svým stavěním těla a pohybem je výrazně evokují.
Anatomické kuriozity z hlubin
Oba nově popsané druhy disponují extrémně štíhlým tělem a výrazně dlouhými končetinami. Vzhledem k tomu, že jejich trup je příliš malý, tyto organismy v evolučním vývoji přenesly většinu svých životně důležitých orgánů, včetně části trávicí soustavy a pohlavních orgánů, přímo do nohou.
Kromě neobvyklé stavby těla zaujaly nohatatky také svým specifickým způsobem obživy. Pomocí dlouhého rypáku (proboscis) vysávají tkáně a tělní tekutiny měkkých mořských živočichů, především mořských sasanek a polypů.
Klíčový objev pro hlubokomořskou biodiverzitu
Výzkumníci zdůrazňují, že i přes jejich strašidelný zjev nepředstavují mořští pavouci pro člověka žádné nebezpečí. Jejich objasnění má však zásadní význam pro pochopení ekosystémů mořského dna v severovýchodním Pacifiku.
Objev současně ukazuje, jak málo prozkoumané hlubokomořské oblasti stále jsou. Podle autorů studie může detailnější průzkum pobřežních vod Severní Ameriky v budoucnu odhalit ještě desítky dalších, dosud nepopsaných druhů bezobratlých živočichů.