Stvůry z nočních můr? Vědci objevili dva nové druhy mořských pavouků
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Valentina Mihely
dnes 27. září 2026 v 10:53
Čas čtení 0:45

Stvůry z nočních můr? Vědci objevili dva nové druhy mořských pavouků

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Stvůry z nočních můr? Vědci objevili dva nové druhy mořských pavouků
Zdroj: University of British Columbia/volně k užití

V chladných vodách Tichého oceánu byly objeveny dva dosud neznámé druhy mořských pavouků. Bizarní tvorové zaujali vědce svým strašidelným zjevem, kvůli kterému si od výzkumníků vysloužili přirovnání ke stvůrám z nočních můr.

Objev je výsledkem práce mladého vědeckého týmu působícího na University of British Columbia. Výzkumný nález publikovaný v odborném časopise Organisms Diversity & Evolution popisuje dva nové zástupce nohatatek (Pycnogonida) – hlubokomořských členovců, kteří sice anatomicky nepřipomínají klasické suchozemské pavoukovce v pravém slova smyslu, ale svým stavěním těla a pohybem je výrazně evokují.

nohatky
Zdroj: University of British Columbia/volně k užití

Anatomické kuriozity z hlubin

Oba nově popsané druhy disponují extrémně štíhlým tělem a výrazně dlouhými končetinami. Vzhledem k tomu, že jejich trup je příliš malý, tyto organismy v evolučním vývoji přenesly většinu svých životně důležitých orgánů, včetně části trávicí soustavy a pohlavních orgánů, přímo do nohou.

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Kromě neobvyklé stavby těla zaujaly nohatatky také svým specifickým způsobem obživy. Pomocí dlouhého rypáku (proboscis) vysávají tkáně a tělní tekutiny měkkých mořských živočichů, především mořských sasanek a polypů.

Ústa nohatky
Ústa nohatky Zdroj: University of British Columbia/volně k užití

Klíčový objev pro hlubokomořskou biodiverzitu

Výzkumníci zdůrazňují, že i přes jejich strašidelný zjev nepředstavují mořští pavouci pro člověka žádné nebezpečí. Jejich objasnění má však zásadní význam pro pochopení ekosystémů mořského dna v severovýchodním Pacifiku.

Objev současně ukazuje, jak málo prozkoumané hlubokomořské oblasti stále jsou. Podle autorů studie může detailnější průzkum pobřežních vod Severní Ameriky v budoucnu odhalit ještě desítky dalších, dosud nepopsaných druhů bezobratlých živočichů.

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Zdroj: springer.com
Náhledový obrázek: University of British Columbia
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