Ocenění v oblasti lidských práv uděluje Parlamentní shromáždění Rady Evropy.
Nasrín Sotudí je advokátka, která zastupuje aktivisty, novináře, příslušníky menšin i děti, kterým hrozila poprava. Sama se přitom kvůli těmto bojům dostává do nebezpečí. Je první Íránkou, která získala tuto cenu, podobné ocenění ale už obdržela.
Už v roce 2012 získala Sacharovovu cenu za svobodu myšlení udělovanou Evropským parlamentem. Sotudí bojuje proti trestu smrti a povinnému zahalování žen navzdory opakovanému zatýkání, dlouhým trestům vězení a značnému osobnímu riziku. Naposledy byla právnička zatčena letos v dubnu.
„V okamžicích, jako je tento, vzpomínáme na naše minulé zápasy, na naše společné ideály i na lidi, kteří nás po celém světě podporují. Znovu se propojujeme se svými společnými nadějemi a říkáme si: jednoho dne se naplní. Jednoho dne slunce svobody zazáří i nad naší zemí,“ uvedla právnička ve videoposelství z Teheránu.
Cena Václava Havla je od roku 2013 každoročně udělována Parlamentním shromážděním Rady Evropy ve spolupráci s Nadací Charty 77 a Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. V minulosti ji obdrželi například ukrajinský novinář a obránce lidských práv Maksym Butkevyč, aktivistka hnutí za ženská práva v Saúdské Arábii Loujain al-Hathloul či spisovatel, disident a politický vězeň Aleš Bjaljatský.
Dalšími kandidátkami na post laureátky ceny byly íránsko-americká novinářka Masíh Alínežád a maďarská právnička Márta Pardavi. Cena kromě mezinárodního uznání s sebou nese i příjemnou finanční odměnu. Oceněná advokátka obdrží 60 tisíc eur (asi 1,5 milionu korun).