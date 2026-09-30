Let směřující ze Spojených arabských emirátů do Izraele byl odkloněn do Saúdské Arábie poté, co po potyčce mezi piloty vyslal nouzové signály, uvádí středeční prohlášení izraelského představitele.
Let FZ1073 společnosti flydubai z Dubaje do Tel Avivu byl odkloněn nad jordánským vzdušným prostorem směrem k Saúdské Arábii. O události informuje CNN.
Podle webu Flightradar24, který sleduje letecký provoz, stroj nejprve vyslal obecný nouzový signál a o několik minut později další nouzový signál naznačující možné protiprávní zasahování.
Cestující společnosti Flydubai uvedl, že kopilot podle všeho pobodal kapitána během potyčky v kokpitu. Letadlo mířící do Izraele se poté prudce propadlo o tisíce stop.
„Existuje mnoho různých verzí, ale kopilot zřejmě pobodal kapitána a padl na řízení, čímž vypnul celý přístrojový panel. Začali jsme několik minut prudce klesat. Všichni v letadle křičeli, otevřely se stropní přihrádky na zavazadla a vypadl proud. Byli jsme si jistí, že zemřeme. Bylo to velmi děsivé,“ popsal cestující pro Fox News.
Let z Dubaje do Tel Avivu bezpečně přistál v saúdskoarabském Tabuku a všichni na palubě jsou podle izraelských úřadů v pořádku.
„Posádka byla v rámci vyšetřování vyslechnuta,“ citovala agentura The Associated Press regionálního představitele, který však neupřesnil, zda byl někdo zadržen.