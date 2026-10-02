Prezidentské působení Václava Havla hodnotí pozitivně 88 procent lidí do 29 let
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Tereza Kopecká
dnes 2. října 2026 v 13:57
Čas čtení 2:37

Prezidentské působení Václava Havla hodnotí pozitivně 88 procent lidí do 29 let

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Prezidentské působení Václava Havla hodnotí pozitivně 88 procent lidí do 29 let
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Data ukazují na překvapivý generační rozdíl. Nejpozitivněji hodnotí prezidentské působení Václava Havla nejmladší dospělá generace – tedy ti lidé, kteří jeho prezidentství nezažili nebo si ho nemohou pamatovat.

Václav Havel by 5. října oslavil 90. narozeniny. Organizace Díky, že můžem zahajuje k tomuto výročí sérii aktivit zveřejněním nových dat analytického ústavu STEM. Výsledky ukazují, že nejpozitivněji hodnotí Havlovo prezidentské působení nejmladší dospělá generace. Ve věku 18 až 29 let hodnotí Havlovu roli ve vývoji země po listopadu 1989 kladně 88 procent respondentů, zatímco mezi lidmi staršími 60 let je to 60 procent.

Havlovo prezidentské počínání hodnotí většina lidí kladně

Výzkum STEM se respondentů a respondentek ptal, jakou roli sehrál Václav Havel během svého prezidentského působení pro vývoj země po listopadu 1989. Pozitivně ji hodnotí 76 procent dospělé populace. Přestože pozitivní hodnocení převažuje ve všech sledovaných věkových skupinách, rozdíly mezi věkovými skupinami jsou ale patrné.

Hodnocení Václava Havla jako prezidenta
Hodnocení Václava Havla jako prezidenta Zdroj: STEM / se svolením

Část nejstarší generace viní Havla z většiny dnešních problémů

Generace se liší také v tom, jakou roli Havlovi přisuzují. Mezi mladými jej 41 % respondentů a respondentek vnímá především jako světově významnou osobnost boje za lidská práva a 24 % jako nejlepšího prezidenta polistopadového vývoje. Lidé nad 60 let jej ale často vidí jako osobnost, která nese vinu za většinu dnešních problémů země. Právě tato negativní charakteristika je u nich nejčastější odpovědí, kterou volí ji 32 % respondentů a respondentek starších 60 let.

Hodnocení Havla jako prezidenta
Hodnocení Havla jako prezidenta Zdroj: STEM / se svolením

Co mladí na Havlovi oceňují nejvíce?

I důvody pozitivního hodnocení se mezi generacemi liší. Lidé ve věku 18 až 29 let, kteří Havla hodnotí pozitivně, si na něm nejčastěji cení jeho odvahy a postojů v komunistickém období před rokem 1989. Následuje jeho upřímnost, schopnost uvědomovat si vlastní chyby a autenticita.

U starší generace naopak výrazně dominuje Havlova role v zahraniční politice, kterou mezi pozitivy uvádí 55 % lidí nad 60 let.

graf hodnocení Václava Havla
graf hodnocení Václava Havla Zdroj: STEM / se svolením

Silné generační rozdíly ukazuje i otázka vyrovnání s komunistickou minulostí. Za úspěšnou Havlovu snahu v této oblasti považuje 82 % lidí ve věku 18 až 29 let, ale jen 46 % respondentů starších 60 let.

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„Na datech je zajímavé především to, že pozitivní hodnocení Václava Havla je nejsilnější právě mezi lidmi, kteří jeho prezidentské působení nezažili jako dospělí. Mladší generace jej zároveň vnímá odlišně než generace starší: častěji ho spojuje s bojem za lidská práva a mezi důvody pozitivního hodnocení u ní výrazně vystupuje jeho odvaha a postoje před rokem 1989,“ říká Jiří Táborský, analytik STEM.

Výročí Havlova narození se propíše skrze Signal Festival i programovou linku Korza Národní

Na zveřejnění výzkumu naváže Díky, že můžem světelnou instalací inspirovanou esejí Moc bezmocných na Signal Festivalu a havlovskou programovou linkou listopadového Korza Národní.

Havlův zelinář ve světelné instalaci

Havlovými myšlenkami letos pracuje také mladá výtvarnice Karolína Schulzová ve světelné instalaci Za co neseš zodpovědnost ty, která vznikla ve spolupráci Fakulty umění a designu UJEP, Signal Festivalu a Díky, že můžem. Dílo vychází z Havlovy eseje Moc bezmocných a známého příkladu zelináře, který ve výloze vystavuje ideologické heslo nikoli proto, že by mu věřil, ale protože je pro něj jednodušší přizpůsobit se tomu, co se očekává. Instalace tento princip převádí do současného jazyka.

DŽM Havel očima mladých DŽM Havel očima mladých
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Instalace bude uvedena na letošním Signal Festivalu, který se koná od 15. do 18. října, a následně také v rámci listopadových oslav výročí sametové revoluce na Korzu Národní. Projekt je společným dílem Signal Festivalu a Díky, že můžem. „Nechtěla jsem Havla ilustrovat ani připomínat jako historickou ikonu. Zajímalo mě, jestli jeho myšlenka o osobní odpovědnosti a každodenním přizpůsobování funguje i v prostředí, které známe dnes. Moc bezmocných je pro mě silná právě v tom, že se neptá jen na mocenský systém, ale i na rozhodnutí každého jednotlivce,“ říká umělkyně Karolína Schulzová.


Havel bude jednou z letošních programových linek Korza Národní

Devadesáté výročí Havlova narození se promítne také do letošního Korza Národní, které každoročně 17. listopadu pořádá Díky, že můžem. Organizátoři a organizátorky se letos inspirují mimo jiné Havlovým projevem Budoucnost naděje, který přednesl v roce 1995 na konferenci v Hirošimě a v němž spojoval budoucnost s osobní a společenskou odpovědností.

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Havlem bude inspirováno několik instalací a dalších programových formátů. Tradiční Obývák Václava Havla letos ponese podtitul Pro Vaška a poprvé v něm nezazní Havlovy vlastní texty, ale texty, které o něm napsali jiní.

Korzo Národní, Obývák Václava Havla Korzo Národní, Obývák Václava Havla Korzo Národní, Obývák Václava Havla
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