Případ, který se na sociálních sítích začal objevovat pod názvem Cornell 7, v tomto týdnu šokoval veřejnost. Pozornost mu věnují i známé osobnosti.
Bývalý scenárista satirického seriálu Městečko South Park, Toby Morton, se rozhodl vzít spravedlnost do vlastních rukou a spustil webovou stránku TheCornell7.org. Její hlavní ambicí je odhalit identitu sedmi obviněných studentů, zanechat za nimi silnou digitální stopu a upozornit na podle něj mírný postup samotné univerzity.
Podle nedávno podané žaloby mělo sedm bývalých členů bratrstva Chi Phi v říjnu 2024 podat studentce, v soudních spisech anonymně vystupující jako Jane Doe, drogu ketamin a následně ji v domě bratrstva znásilnit. Agresoři si navíc měli k činu zvát dalších 50 členů bratrstva prostřednictvím skupinového chatu. Policii nic nenahlásil žádný z nich.
Konec anonymity
Mortonova kampaň cílí nejen na obviněné muže, ale i na zaměstnance univerzity, kteří podle něj studentům „ulevili od spravedlivého trestu“. Vedle spuštění webu skoupil domény se jmény obviněných a plánuje pronajmout billboardy po celých Spojených státech.
„Vlastním nejen varianty vašich doménových jmen, ale mám už i fotky. Pomalu zjišťuji, kde pracujete,“ vzkázal Morton mužům na Instagramu. Ke své netradiční roli dodal: „Dostávám zprávy, které mi připomínají, že nejsem novinář, ale ‚jen satirik‘. To je pravda. Ale o to jsem nebezpečnější. Nemám žádné limity. Žádné hranice. Nikoho, kdo by mi řekl, že jsem zašel příliš daleko.“
Jeho snahu už na sítích ocenila například herečka Florence Pugh, která sama o případu několikrát veřejně promluvila. „Konečně. Děkuji, že se vyrovnáváš s takovou hrůznou nespravedlností, klobouk dolů,“ napsala v komentářích.
Nové detaily, včetně snímků obrazovky ze zmíněného chatu, vedly okresního prokurátora Matthewa Van Houtena k opětovnému otevření případu, který nyní dostane k posouzení velká porota.
Univerzita se mezitím ohrazuje proti tvrzení, že by situaci bagatelizovala. Původní interní vyšetřování skončilo vyloučením pouze dvou studentů ze sedmi (ostatní čelili mírnějším trestům v podobě dočasného vyloučení, workshopů a psaní esejí), ale škola si za svým postupem stojí.
„Jakékoli náznaky, že univerzita neuložila zúčastněným osobám důsledné tresty, jsou nepravdivé,“ uvedla instituce v prohlášení s tím, že nadále podporuje prokurátora v novém vyšetřování.