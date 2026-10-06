Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé
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dnes 6. října 2026 v 12:30
Čas čtení 1:32

Kostým připomínal uniformu z koncentračního tábora. Zara ho stáhla, podobný přešlap neřeší poprvé

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Módní řetězec Zara stáhl z prodeje dětský halloweenský kostým, který podle kritiků připomínal uniformy vězňů nacistických koncentračních táborů. Není to přitom poprvé, co značka čelí kritice kvůli designu spojovanému s holokaustem.

Kostým, který Zara stáhla z prodeje
Kostým, který Zara stáhla z prodeje Zdroj: zara.com

Zara prodávala dětský kostým s názvem Kids’ Halloween Groom Costume za 39,99 libry, v přepočtu za 1151 korun. Dvoudílný set tvořily kraťasy a vrchní díl s modrošedými svislými pruhy, obnošeným vzhledem a květinou na klopě. Někteří lidé navíc v části vzoru viděli ostnatý drát. Podle kritiků oblečení očividně připomínalo uniformy lidí vězněných v koncentračních a vyhlazovacích táborech, upozornil The Independent.

Naomi Mestrum, ředitelka nizozemského Centra pro informace a dokumentaci Izraele, uvedla, že chápe rozhořčené reakce. „Ať je to pro Zaru poučení,“ řekla. Zároveň dodala, že za designem podle ní nejspíš nebyl zlý úmysl. Část lidí naopak tvrdila, že kostým připomíná spíš známý pruhovaný oblek z filmu Beetlejuice.

 

Zara následně kostým stáhla. „Zara Home lituje jakéhokoliv nedorozumění, které mohl tento dětský halloweenský kostým ženicha způsobit. Už není dostupný v našich obchodech ani online,“ uvedla mluvčí společnosti. Firma ale nevysvětlila, proč si podobnosti nikdo nevšiml dřív, než se kostým dostal do prodeje.

Podobnou kritiku Zara řešila už v roce 2014

Není to poprvé, co Zara stáhla dětské oblečení kvůli podobnosti se symboly holokaustu. V roce 2014 prodávala pruhované tričko pro malé děti se žlutou šesticípou hvězdou na hrudi. Uvnitř hvězdy sice stálo slovo „Sheriff“, na promo fotografiích ale nebylo příliš výrazné. Kritici proto upozorňovali, že kombinace pruhů a žluté hvězdy připomíná oblečení židovských vězňů a označení, které museli Židé za nacismu nosit.

Tričko, které Zara stáhla z prodeje
Tričko, které Zara stáhla z prodeje Zdroj: zara.com

Zara tehdy tričko stáhla a omluvila se. Tvrdila, že návrh vycházel z šerifských hvězd ze starých westernů a podobnost s oděvy vězňů koncentračních táborů nebyla záměrná. Podle tehdejšího vyjádření firmy měla Zara neprodané kusy také zničit.

Kabelka se svastikami

Ještě starší případ pochází z roku 2007. Tehdy si zákaznice ve Velké Británii všimla, že kabelku ze Zary zdobí mezi květinami a dalšími motivy také svastiky. „Byla jsem docela v šoku,“ popsala tehdy Rachel Hatton pro BBC. Překvapení podle ní byli i zaměstnanci obchodu.

 


Zara následně celou řadu stáhla. Mateřská společnost Inditex vysvětlovala, že kabelky pocházely od externího dodavatele z Indie a svastika nebyla součástí původního návrhu, který firma schválila. Symbol má v hinduismu a buddhismu mnohem starší historii a používá se například ve významu štěstí, na Západě je ale silně spojený hlavně s nacismem.

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Náhledový obrázek: zara.com
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