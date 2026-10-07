První dáma okomentovala termín voleb: „Chceme-li účast, vytvořme pro ni podmínky“

Manželka prezidenta, Eva Pavlová, se vyjádřila k pevně stanovenému termínu voleb. V příspěvku na sítích kritizovala, že stát neudělal nic proto, aby voličům a voličkám umožnil volit flexibilně.
První dáma Eva Pavlová na svém Instagramu sdílela příspěvek, ve kterém komentuje určení data nadcházejících voleb. „Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ píše Pavlová ve svém příspěvku.
Do loňského roku totiž termín voleb nebyl zákonem pevně stanoven, ale vyhlašoval jej prezident „ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí“. Termín těchto voleb byl tak částečně variabilní, jako je tomu i u dalších typů voleb. Letos ale Zákon o volbách do zastupitelstev obcí stanovil pevný termín konání na termín v prvním celém týdnu měsíce října roku, v němž volební období uplyne.
Spolu s komunálními volbami se koná i první kolo voleb do třetiny Senátu. Právě v senátních volbách lze volit mimo své trvalé bydliště s voličským průkazem, ale pouze v obvodu, kde se volby do Senátu zrovna konají, zatímco u komunálních voleb mimo trvalé bydliště volit nelze a taková možnost v České republice ani nikdy neexistovala.
„Pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky,“ naráží podplukovnice české armády v záloze na skutečnost, že není možné volit jinak než osobně v konkrétním termínu v domovské obci. Tato situace znemožnila volit i prezidentu země Petru Pavlovi, který bude tou dobou na zahraniční cestě. Za svou neúčast omluvil. Prezidentská kancelář uvedla, že jej chyba v plánování mrzí, jeho neúčast ale záhy odsoudila řada českých politiků a političek.