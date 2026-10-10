ŽIVĚ: Volební místnosti se znovu otevřely. Ještě dnes máš šanci odvolit
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dnes 10. října 2026 v 8:00
Čas čtení 1:31

ŽIVĚ: Volební místnosti se znovu otevřely. Ještě dnes máš šanci odvolit

Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
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ŽIVĚ: Volební místnosti se znovu otevřely. Ještě dnes máš šanci odvolit
Zdroj: TASR

Komunální volby a první kolo voleb do Senátu jsou tady. Dneska máš poslední šanci dojít k urnám, tak si ji nenech ujít. Dění okolo voleb pro tebe sledujeme živě.

👉 V sobotu jsou volební místnosti otevřené od 8:00 do 14:00.
👉 Nás všech se týkají komunální volby, vybraných 27 obvodů volí i do Senátu.  
👉 Do volební místnosti si nezapomeň vzít občanský průkaz nebo pas. Stačí ti i v elektronické podobě. 
👉 Lístky si můžeš přinést svoje, ve volební místnosti ti je ale případně dají.
👉 Hlasy můžeš dát buď celému uskupení, nebo jednotlivým kandidátům. Dej si však pozor. Nekroužkujeme, ale křížkujeme! U voleb do Senátu pak jen vybereš lístek svého vybraného kandidáta.
 
 
 
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Příspěvek sdílený REFRESHER News CZ (@refreshernews.cz)

10:28  — Komunální volby provázejí i kuriózní incidenty. Například v Zábřehu na Šumpersku skupina mladíků ukradla vlajku umístěnou u volební místnosti. Informoval o tom iDNES.

„Stožár je zde níže, kluci vlajku sundali a utíkali s ní o dvě ulice dál, k obchodu. Paní je dostihla, vlajku jim vzala a vrátila ji volební komisi,“ popsala mluvčí města Lucie Mahdalová. 

9:44  Nejstaršímu kandidujícímu je 99 let, zatímco osmnáctiletých kandidátů a kandidátek je letos 643. Ve více než 900 obcích se do zastupitelstva dostanou všichni kandidující. Další zajímavosti o volbách najdeš zde.

9:09 — První výsledky bychom mohli znát mezi druhou a třetí hodinou odpolední. Na kompletní výsledky si zřejmě počkáme do nedělního rána.

8:31 — K obecním volbám během prvního dne v pátek dorazila nejčastěji pětina až třetina voličů a voliček, podobně jako před čtyřmi lety. V několika menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů a voliček.

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K volbám nečekaně dorazil i prezident Petr Pavel, který původně avizoval, že se voleb nezúčastní. To následně označil za chybu. „Uznat chybu není jednoduché, ale když si politik váží důvěry lidí, musí to dokázat. Vím, co je odpovědnost a že jakákoli důvěra se získává těžko, ale hrozně snadno a rychle se ztrácí. Za chyby se platí a já se z téhle vlastní poučil,“ uvedl na Twitteru.

petr pavel
Zdroj: Kancelář prezidenta republiky / volně k užití

8:00 — Volební místnosti se znovu otevřely. Kromě obecních zastupitelstev se volí i do Senátu.

Letos o složení horní komory Parlamentu rozhodují lidé v obvodech: Cheb, Kladno, Vyškov, Louny, Děčín, Brno-město, Plzeň-město, Česká Lípa, Přerov, Strakonice, Trutnov, Litovel, Olomouc, Pelhřimov, Kolín, Frýdek-Místek, Příbram, Hradec Králové, Ostrava-město, Praha 5, Rychnov nad Kněžnou, Karviná, Praha 9, Žďár nad Sázavou, Zlín, Praha 1, Znojmo, Uherské Hradiště.

Pokud v prvním kole jeden z kandidátů do Senátu nedostane nadpoloviční většinu hlasů, rozhodne ještě druhé kolo příští týden.

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