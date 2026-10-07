Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
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Tereza Kopecká
dnes 7. října 2026 v 9:30
Čas čtení 1:46

Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit

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Christa Pike je po nezdařeném trestu smrti při vědomí a schopna mluvit
Zdroj: TASR/AP/Tennessee Department of Correction

Případ nezdařeného pokusu o popravu odsouzené Christy Pike pokračuje. Podle právníků je žena po převozu do nemocnice, ke kterému došlo minulý týden, momentálně při vědomí a je schopna mluvit. Její prognóza je ale nejasná.

Christa Pike měla být minulý týden popravena za vraždu. Její poprava se ale nezdařila. Přestože byly ženě podány nejméně dvě injekce, zůstala naživu a byla převezena do nemocnice. Nyní by podle slov svých právníků měla být při vědomí a schopna mluvit, informuje CBS News. Christa je momentálně v péči lékařského personálu. Její právníci celou situaci označují za „bezprecedentní,“ uvádí NBC News.

Pike přežila pokus o popravu smrtící injekcí, ke kterému došlo 30. září ve věznici s nejvyšší ostrahou Riverbend v Nashvillu. Od té doby je hospitalizována. V úterním prohlášení její obhájci Randy Spivey a Kelly Gleason uvedli, že je „při vědomí, mluví a nadále jí je poskytována intenzivní lékařská péče,“ zdůraznili ale, že „její prognóza zůstává nejasná“ a „přinejmenším očekávají dlouhé zotavení.“ Dále uvedli, že „navzdory vážným zraněním, která utrpěla na pažích, je stále spoutána pouty a připoutána k posteli.“

Riverbend Maximum Security Institution Nashville
Riverbend Maximum Security Institution Nashville Zdroj: Department of Correction / volně v využití

Obhájce Steve Ferrell v pondělí v pořadu CBS Mornings uvedl, že lékaři se snaží z jejího těla odstranit pentobarbital a že je připojena na ventilátor. Pike byly během pokusu o popravu podány dvě smrtelné dávky zmíněné látky, ale podle svědků a svědkyň z řad médií byla poprava zrušena, když se zjistilo, že neztratila vědomí a její srdce stále bilo. Jeden ze svědků z médií uvedl, že asi hodinu po zahájení procedury bylo slyšet, jak hlasitě chrápe. Poté byla sanitkou převezena do místní nemocnice, o čemž jsme psali již minulý týden.

Šéf vězeňské služby podá demisi, obhájci chtějí zmírnění trestu

V návaznosti na neúspěšnou popravu guvernér státu Tennessee Bill Lee oznámil, že šéf vězeňské služby, komisař Tennessee Department of Correction Frank Strada, podá demisi. Lee rovněž uvedl, že všechny zbývající popravy naplánované v tomto státě na letošní rok byly zrušeny v souvislosti s tím, co nadále označuje jako „nezávislé vyšetřování“ neúspěšného pokusu o popravu. Právníci Christy Pike rovněž podali u soudu v okrese Davidson návrh, v němž žádají o zachování všech důkazů souvisejících s neúspěšnou popravou.

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V tomto návrhu její obhájci zároveň tvrdili, že během popravy si tým vězeňské správy neuvědomil, že intravenózní kanyly nebyly správně zavedeny, nebo že žíly praskly a že pentobarbital se zcela či částečně dostával do těla Christy Pike mimo vpich žíly. Advokát Steve Ferrell řekl, že právní tým by rád dosáhl zmírnění jejího trestu. „To nejmenší, co by se teď mohlo stát, je, že alespoň vyloučíme trest smrti a začneme hledat, jaká by pro ni mohla být budoucnost,“ řekl Ferrell pro Fox News.

Pike byla odsouzena za brutální vraždu a mučení

Christa Pike byla odsouzena k trestu smrti za brutální vraždu a mučení své bývalé spolužačky, devatenáctileté Colleen Slemmerové, spáchanou v roce 1995. V době spáchání činu bylo Christě osmnáct let a v roce 1996, kdy byla odsouzena, jí bylo dvacet let.

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Zdroj: nbcnews.com, cbsnews.com, youtube.com
Náhledový obrázek: TASR/AP/Tennessee Department of Correction
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