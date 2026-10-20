Existuje medúza, která dokáže zvrátit stárnutí. Vědci zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem

Představ si, že by ses místo stárnutí mohl*a vrátit do dětství a začít znovu. Přesně to dokáže takzvaná nesmrtelná medúza. Vědci teď zkoumají, jestli by její schopnosti mohly pomoct i lidem.
Drobná medúza Turritopsis dohrnii, která měří jen několik milimetrů, má neobvyklou schopnost. Když zestárne, zraní se nebo se ocitne ve stresu, dokáže zvrátit svůj životní cyklus a vrátit se do mladšího stadia. Jak upozorňuje BBC, tento proces může opakovat znovu a znovu.
Medúza se při tom stáhne, klesne na dno a promění se ve shluk buněk. Z něj následně vznikne takzvaný polyp, tedy rané vývojové stadium, ze kterého mohou vyrůst nové medúzy. V podstatě tak dokáže začít svůj život znovu. Neznamená to ale, že je skutečně nesmrtelná. Pořád ji může třeba sežrat predátor.
Mohla by její schopnost pomoct i lidem?
Vědci se teď snaží zjistit, jak přesně medúza omlazuje své buňky. Výzkum z roku 2022 ukázal, že má více kopií některých genů, které pomáhají opravovat poškozenou DNA a chránit její strukturu. Právě poškození DNA přitom souvisí se stárnutím.
Vědci doufají, že jim studium medúzy pomůže lépe pochopit stárnutí a najít nové způsoby léčby nemocí, které s ním souvisejí. To ale neznamená, že bychom se jednou mohli stejně jako medúza vrátit do dětství. Výzkum je zatím na začátku a jeho případné využití u lidí zůstává otázkou budoucnosti.