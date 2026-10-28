Hnutí ANO opouští dlouholetý poslanec David Pražák. Ve Sněmovně zůstává jako nezařazený. Spolu s ním odcházejí i další semilští zástupci, podle vedení klubu je to nepříjemné překvapení.
Poslanec David Pražák v úterý oznámil, že se rozhodl ukončit členství v hnutí ANO. Tuto zprávu sdílel v příspěvku na svém facebookovém profilu. Vystupuje jak ze strany, tak z jejího poslaneckého klubu, ve Sněmovně tak zůstane nadále jako nezařazený poslanec. Členství v hnutí ANO ukončuje po 11 letech. Důvod odchodu objasnil v rozhovoru pro Deník N.
Připustil i, že vliv, byť ne zásadní, mělo na jeho rozhodnutí i to, jakým způsobem se ve Sněmovně odehrálo první čtení vládního návrhu na změnu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo).
„Tohle rozhodnutí ve mně nějakou dobu zrálo. Neodcházím s potřebou hnutí ANO kritizovat,“ napsal David Pražák v příspěvku na Facebooku. Společně s ním opouští hnutí ANO také zastupitelé zvolení na kandidátce ANO Semily. Pražák by se měl stát starostou Semil.
David Pražák je ve svých čtyřiceti sedmi letech za ANO zvolen ve třetím volebním období, poprvé se stal poslancem v roce 2017. „Chci poděkovat za zkušenosti, zázemí a všechno, co mi těch 11 let dalo. Mrzí mě, pokud svým rozhodnutím někoho zklamu, a omlouvám se. Věřím zároveň, že přátelství, která za tu dobu vznikla, zůstanou i bez stranické průkazky. A opravdu děkuju všem, kdo do politiky jdou a nebojí se za svůj názor postavit. Ve Sněmovně zůstanu nezařazeným poslancem a budu dál pracovat pro lidi z našeho regionu,“ uvedl.
Na odchod reaguje hnutí ANO
Šéfka poslanců a poslankyň za hnutí ANO Taťána Malá Deníku N řekla, že ji krok semilského poslance nepříjemně překvapil. „Hnutí ANO ho dlouhodobě podporovalo a nikdy jsem od něj nezaznamenala jediný signál, že by byl v našem hnutí nespokojený nebo zvažoval podobný krok,“ uvádí zmíněný Deník N.
Nově se tak kabinet bude opírat o 107 poslanců a poslankyň, s tím že hnutí ANO má po jeho odchodu 79 mandátů.
Regionální politika, rodina a osobní důvody
„I lidem v regionu, kteří se mnou tady jsou několik let a jsou nestraníci, bylo předhazováno celostátní dění. A já nechci, aby byli zatěžováni těmito věcmi. Nechtěl jsem, aby tím byli dehonestováni,“ popsal Pražák Deníku N v rozhovoru. Dodal, že dalším důvodem je jeho rodina.
Politik pro Deník N uvedl, že není vůči ANO vyhraněný. „Ale prostě jsem usoudil, že už nejsem v tuto chvíli nápomocen v tom, abych propagoval všechny věci, které koalice – třeba i do budoucna – bude dělat.“
David Pražák se kvůli nemoci neúčastnil diskutovaného jednání z minulého pátku na sobotu, kdy vládní politici a političky prvním čtením protlačili zákon, který má zrušit koncesionářské poplatky za ČT a Český rozhlas.
Politik také vyjádřil názor, že vládní spojení ANO s Motoristy a SPD podle něj není ideální varianta.