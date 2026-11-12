Kvůli zdlouhavému připojování k národním sítím plánují provozovatelé AI datových center stavět ve svých areálech vlastní plynové elektrárny, jejichž provoz by podle odborníků představoval obrovskou hrozbu pro klimatické cíle.
Provozovatelé datových center pro umělou inteligenci (AI) plánují stavět vlastní plynové elektrárny, které přispívají ke klimatické krizi, aby pokryli svou spotřebu energie. Vyplývá to z informací výzkumné společnosti BloombergNEF, informuje TASR na základě zprávy portálu The Guardian.
Podle zjištění se v rámci plánované výstavby datových center v USA, Velké Británii a kontinentální Evropě navrhuje výstavba elektráren na fosilní paliva přímo v jejich areálech s celkovým výkonem 181 gigawattů. Důvodem je zdlouhavý proces připojování k národním sítím, zároveň se však jedná například o téměř čtyřnásobek energetického špičkového odběru ve Spojeném království.
Studie uvádí, že pokud se tyto plány uskuteční, bude se v USA, kde by mělo být postaveno 90 procent těchto elektráren, ročně produkovat přibližně 345 milionů metrických tun ekvivalentu oxidu uhličitého. To odpovídá ročním emisím skleníkových plynů z přibližně 72,8 milionu automobilů poháněných fosilními palivy.
Výzkumná společnost zveřejnila tuto zprávu ve středu, kdy se představitelé zemí z celého světa sešli v Turecku na klimatickém summitu COP31, kde patří mezi ústřední témata elektrifikace, zejména z čistých zdrojů.
Mark Daly, zástupce společnosti BloombergNEF, uvedl, že rychlost připojení k zdrojům elektřiny je jednou z priorit pro firmy budující datová centra. „Dopady na klima nebudou záviset pouze na tom, kolik elektřiny budou tyto objekty spotřebovávat, ale také na tom, jak rychle bude možné je připojit k sítím a zda budou do energetických systémů vedle této poptávky přidány i čistší zdroje výroby,“ vysvětlil.
Rána pro klima
Podle zprávy se předpokládá, že do roku 2035 se poptávka po elektrické energii v datových centrech pro umělou inteligenci téměř zečtyřnásobí na 2 354 terawatthodin, což odpovídá sedmi procentům celosvětové spotřeby elektřiny.
Datová centra umělé inteligence spotřebovávají obrovské množství elektřiny na napájení serverů, chlazení zařízení a provoz systémů. Daly uvedl, že ačkoli developeři tvrdí, že plynové elektrárny jsou pouze dočasným řešením do doby připojení k elektrické síti, mohli by je z ekonomických důvodů využívat i poté.
Podle zprávy je udržitelnějším řešením zajistit připojení k síti a rychlost tohoto procesu je klíčová pro omezení dopadu emisí a rizika, že vybudované elektrárny spalující fosilní paliva budou využívány trvale. Britský ministr financí John Healey již v rámci dohody o datových centrech schválil výstavbu dočasných elektráren na fosilní paliva v blízkosti datových center, dokud nebudou připojena k distribuční síti.
Oliver Hayes z ekologické organizace Global Action Plan však uvedl, že pro každou vládu, která to s opatřeními na ochranu klimatu myslí vážně, by měly být soukromé plynové elektrárny pro datová centra nepřijatelné. Healeyho podporu proto označil za šokující. „Nikdo ve skutečnosti nevěří, že tyto plynové elektrárny budou dočasné – jakmile budou postaveny, budou po celá léta zdrojem vysokých emisí,“ dodal.