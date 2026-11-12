V Petrohradu explodovalo auto s plukovníkem letectva, které bombarduje Ukrajinu
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TASR
dnes 12. listopadu 2026 v 15:30
Čas čtení 0:55

V Petrohradu explodovalo auto s plukovníkem letectva, které bombarduje Ukrajinu

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V Petrohradu explodovalo auto s plukovníkem letectva, které bombarduje Ukrajinu
Zdroj: TASR/AP

Ve čtvrtek v Petrohradu explodovalo auto, které řídil dosud nejmenovaný ruský plukovník. Jak informoval server Fontanka, voják zemřel a člen rodiny, který ho doprovázel, je zraněn.

K výbuchu došlo ráno kolem 7:00 místního času ve čtvrti Šušary na Kolpinském šose,  okolí místa incidentu policie uzavřela. Podle ruského regionálního televizního zpravodajského kanálu 78.ru, který pokrývá dění v Petrohradu a Leningradské oblasti, při incidentu zahynul plukovník 6. armády ruských vzdušných sil a protivzdušné obrany.

Zdroj tohoto portálu uvedl, že výbušné zařízení bylo připevněno ke spodní části vozu a dálkově odpáleno v okamžiku, kdy vozidlo vyjíždělo z dvora. Agentura DPA v této souvislosti citovala kanál Rospartizan, který na Telegramu napsal, že „6. letecká armáda je seskupením válečných zločinců, které se podílí na leteckých útocích na mírová města na Ukrajině – obzvláště brutálně bombardovala Charkov“.

Na základě informací agentury Interfax zahájil Vyšetřovací výbor Ruské federace v Petrohradu trestní stíhání v souvislosti s vraždou příslušníka ruských ozbrojených sil v důsledku výbuchu automobilu v petrohradském Puškinském obvodu.

Koncem srpna zahynul při podobném incidentu v mikrorajónu Slavianka na Kolpinské silnici, asi půl kilometru od místa čtvrtečního výbuchu, podplukovník protivzdušné obrany. K výbuchu jeho auta došlo, když se spolu s manželkou chystal odjet ze svého bydliště. Jeho manželka byla s vážnými zraněními převezena do nemocnice. V obou případech bylo výbušné zařízení odpáleno na dálku.

V Rusku od začátku invaze na Ukrajinu opakovaně zahynuli důstojníci ruských ozbrojených sil. Ruské úřady v této souvislosti obvykle hovoří o terorismu, z něhož obviňují ukrajinské tajné služby. Ze strany Kyjeva zatím nepřišla žádná oficiální reakce týkající se tohoto nejnovějšího případu, poznamenala agentura DPA.

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Zdroj: TASR
Náhledový obrázek: TASR/AP
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