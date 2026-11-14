Zelenskyj považuje Putinovy požadavky ohledně bezpečnosti v Evropě za nebezpečné

Volodymyr Zelenskyj označil ruské požadavky na změnu evropské bezpečnosti za nebezpečné a za jedinou záruku označil EU a NATO. Moskva podle deníku Bild žádá i odchod Finska z aliance, což Helsinki odmítají.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jedinou „skutečnou bezpečností“ pro Evropu jsou EU a NATO. Zároveň varoval, že snaha Kremlu změnit bezpečnostní architekturu kontinentu by mohla vést k dalším válkám, píše TASR s odvoláním na agenturu AFP.
„Je to nebezpečné, protože podle mého názoru právě takové věci vedou k válkám nebo eskalaci napětí,“ řekl Zelenskyj novinářům již v pátek, jeho vyjádření však bylo možné zveřejnit až v sobotu. „Skutečná bezpečnost v Evropě znamená EU a NATO. To je vše. Žádná jiná bezpečnost v Evropě neexistuje,“ připomněl.
Spojené státy údajně navrhly, aby Ukrajina postoupila území Rusku výměnou za vstup do NATO. „Američané položili otázku: ‚Co kdyby Ukrajina vstoupila do NATO? Stáhla by se Ukrajina z Donbasu?‘ Bylo to poprvé, co se toto téma otevřelo,“ řekl.
Dodal, že Ukrajina jedná o „konkrétních bezpečnostních zárukách ze strany NATO a EU“ a že pokud je západní země potvrdí, „pak se zeptám naší ukrajinské společnosti: máme to přijmout, nebo ne? Nemám právo učinit takové rozhodnutí sám,“ vysvětlil.
„Na tuto zimu (Rusové) sázejí všechno,“ řekl Zelenskyj. Dodal, že přijetí legislativy o „sankcích a zbraních“ americkým Kongresem by bylo „přesně tím druhem motivace, jakou Putin potřebuje“ k deeskalaci konfliktu.
Německý deník Bild v pátek informoval, že ruští vyjednavači předložili při jednáních v Abú Zabí dalekosáhlé požadavky zaměřené na ukončení války na Ukrajině. Mezi ně patří například vystoupení Finska z NATO i zákaz zřizování vojenských základen v pobaltských státech. Rusko by si ponechalo kontrolu nad celým ukrajinským územím, které v současné době okupuje.
Ukrajina by mohla vstoupit do Evropské unie, ale nesměla by se stát členem NATO. Návrh podle zdrojů deníku Bild pochází z nejbližšího okolí prezidenta Putina. Finský ministr obrany Antti Häkkänen v reakci uvedl, že Kreml požaduje, aby se země NATO samy omezovaly způsobem, který by sloužil ruským zájmům.
„Takové záležitosti v žádném případě nejsou předmětem jednání. Rusko to ví. Je naprosto nehorázné něco takového vůbec naznačovat,“ řekl Häkkänen.
„Je jasné jako facka, že rozhodnutí o členství v NATO je záležitostí Finska a aliance. Takto budeme postupovat i my,“ uvedla šéfka finské diplomacie Elina Valtonenová.