Češi o víkendu vybrali rekordních 800 tun zboží. Potravinová sbírka pomůže tisícům lidí
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Anna-Marie Vondráková
dnes 16. listopadu 2026 v 15:04
Čas čtení 1:19

Češi o víkendu vybrali rekordních 800 tun zboží. Potravinová sbírka pomůže tisícům lidí

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Češi o víkendu vybrali rekordních 800 tun zboží. Potravinová sbírka pomůže tisícům lidí
Zdroj: Sbírka potravin/propagační materiály

Z celkového množství darovala veřejnost přesně 718 tun potravin a 82 tun drogerie a hygienických potřeb.

V sobotním podzimním kole Sbírky potravin se vybralo neuvěřitelných 800 tun zboží. Oproti loňskému roku, kdy se vybralo 700 tun, jde nárůst zhruba o 11 procent, což z letošního ročníku dělá naprosto rekordní událost. Do akce se zapojilo více než 3560 prodejen po celé republice a s organizací přímo na místech pomáhalo 6122 dobrovolníků.

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Úspěšná sbírka přímo navázala na kampaň s názvem „Jídlo, jaké svět neviděl, nenasytí“. Ta na sebe před několika dny strhla pozornost tím, že zaplnila pražské Václavské náměstí stovkami prázdných talířů, na kterých si kolemjdoucí mohli přečíst skutečné příběhy lidí, jež potravinovou pomoc využívají.

Předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček k instalaci uvedl: „Prázdné talíře na Můstku ukázaly příběhy lidí, kteří řeší složité životní situace. Jsou mezi nimi samoživitelé, senioři, lidé po nemoci i rodiny, jejichž rozpočet zasáhl nečekaný výdaj“.

Co bude s posbíraným zbožím?

Darované trvanlivé potraviny a dětská výživa teď putují do skladů regionálních potravinových bank a neziskových organizací. Výhodou systému je, že se zboží distribuuje přímo v regionech, kde bylo vybráno, takže pomoc zůstává v místních komunitách. „Každá darovaná konzerva, balení těstovin nebo dětská výživa pomáhají naplnit konkrétní talíř a někomu vrátit pocit jistoty a důstojnosti,“ upozornil Slavíček.

Mimořádné nasazení veřejnosti okomentoval také ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD): „Výsledek letošní Sbírky potravin opět ukázal obrovskou solidaritu našich občanů. Každý dar je konkrétní pomocí jednotlivci nebo rodině, kteří se ocitli v těžké životní situaci“.

sbírka potravin
Zdroj: Sbírka potravin/propagační materiály

Klíčovou roli ve sbírce hraje také samotný maloobchod a neziskový sektor. „Výsledek letošní Sbírky potravin znovu ukazuje, jak velkou sílu má spolupráce obchodníků, neziskového sektoru a veřejnosti,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

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Pokud jsi víkendovou akci v kamenných obchodech nestihl*a, stále máš možnost pomoci. Do sbírky se dá totiž přispívat i online skrze internetové obchody, a to až do 24. listopadu. Význam celé akce shrnul závěrem Aleš Slavíček slovy: „Letošní výsledek není jen číslo v tunách. Jsou to statisíce konkrétních potravin a hygienických potřeb... Společně jsme ukázali, že prázdné talíře dokážeme naplnit nejen jídlem, ale také nadějí“.

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Zdroj: Sbírka potravin tiskové materiály, novinky.cz
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