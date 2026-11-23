Dánsko plánuje zákaz telefonů na základních školách.
Podle návrhu zákona bude od příštího školního roku v Dánsku zakázáno používání mobilních telefonů na základních školách. V pondělí to oznámilo dánské ministerstvo školství, informuje TASR s odvoláním na zprávu agentury Reuters.
V případě schválení se nový zákon bude vztahovat i na další soukromá elektronická zařízení s přístupem na internet. Součástí plánu jsou filtry ve školních sítích, které budou během výuky blokovat webové stránky nesouvisející se vzděláváním, včetně sociálních sítí, herních a nákupních stránek. O blokovaných stránkách budou rozhodovat jednotlivé samosprávy a školy.
„Děti by měly mít možnost chodit do školy, aniž by je neustále rozptylovaly věci jako sociální sítě, online nakupování a hraní her,“ uvedl ministr školství Magnus Heunicke.
Podobné zákazy již zavedly Nizozemsko, Jižní Korea a Itálie kvůli negativnímu vlivu chytrých telefonů na soustředění a chování žáků. Polsko a Česko v červnu navrhly podobná opatření.