Evropský parlament schválil nezávaznou rezoluci, ve které vyzývá českou vládu k přepracování změn financování ČT a ČRo. Europoslanci zároveň žádají premiéra Andreje Babiše, aby plně vyřešil svůj střet zájmů.
Evropský parlament schválil nezávaznou rezoluci, v níž vyzývá kabinet Andreje Babiše (ANO), aby zajistil udržitelné a předvídatelné financování České televize a Českého rozhlasu v souladu s unijním právem. Jak uvádí server ČT24 s odvoláním na ČTK, pro usnesení hlasovalo 442 ze 647 přítomných europoslanců. Rezoluce se sice nevyjadřuje ke konkrétnímu modelu financování ani přímo nevyzývá k zachování koncesionářských poplatků, požaduje však efektivní pojistky proti politickým zásahům do práce obou médií. Europarlament rovněž apeluje na Evropskou komisi, aby legislativní proces v Česku aktivně monitorovala.
Podle serveru Seznam Zprávy europoslanci v dokumentu zároveň vyzvali českého premiéra Andreje Babiše, aby plně, ověřitelně a trvale vyřešil svůj střet zájmů. Předseda vlády sice tvrdí, že tak již učinil, Evropská komise o tom ale nadále pochybuje. Rezoluce v této souvislosti varuje, že společně s novým zákonem o státních zaměstnancích a zmírňováním legislativy o střetu zájmů hrozí v České republice systematické oslabování demokratických kontrolních mechanismů.
Kritika nočního hlasování i ostré reakce politiků
Usnesení důrazně kritizuje také samotný průběh schvalování zákona v české Poslanecké sněmovně, kde se o návrhu v prvním čtení hlasovalo ve 4:36 ráno ještě předtím, než stihli vystoupit všichni přihlášení zákonodárci. Europarlament proto vládu vyzval k transparentnímu procesu, řádné parlamentní debatě a dialogu s vedením i zaměstnanci obou veřejnoprávních médií. Zatímco česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) či slovenská zpravodajka Veronika Cifrová Ostrihoňová označily postup vlády za ostudu a vážné riziko pro redakční nezávislost, europoslanec Ondřej Knotek (ANO) namítl, že rezoluce je předčasná a nekriticky přejímá argumenty české opozice.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) označil usnesení za pouhou PR aktivitu, která pro vládu nevytváří žádnou právní povinnost. Zároveň však uvedl, že se kabinet bude řídit Evropským aktem o svobodě médií (EMFA), příslušnou implementační normu proto Sněmovna projedná na mimořádné schůzi do konce roku a teprve v lednu otevře druhé čtení zákona o financování ČT a ČRo.
Mluvčí Evropské komise Markus Lammert ve středu potvrdil, že Brusel situaci pozorně sleduje a s Českem úzce spolupracuje na začlenění evropských záruk nezávislosti médií do tuzemských zákonů. Jak doplňuje web Aktuálně.cz, organizace Reportéři bez hranic (RSF) označila rezoluci za důležitý signál a apel na Evropskou komisi, aby české vládní koalici vydala varování.