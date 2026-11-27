Evropská kosmická agentura (ESA) zveřejnila první detailní snímky asteroidu Dimorphos po nárazu sondy NASA. Experiment má lidstvu pomoct připravit se na situaci, kdy by Zemi ohrožoval asteroid.
V září roku 2022 americká vesmírná agentura NASA úmyslně navedla sondu DART do asteroidu Dimorphos. Cílem experimentu bylo zjistit, jestli lidstvo dokáže pomocí nárazu vesmírného tělesa změnit dráhu asteroidu a v budoucnu tak případně ochránit Zemi před srážkou.
Experiment byl úspěšný. Doba, za kterou Dimorphos oběhne větší asteroid Didymos, se zkrátila přibližně o 33 minut. Evropská kosmická agentura teď zveřejnila první detailní snímky následků nárazu, které pořídila sonda Hera. Ta se do vesmíru vydala v říjnu roku 2024 a k asteroidům dorazila letos v listopadu.
Na snímcích je vidět, že náraz zploštil jednu stranu přibližně 150 metrů širokého asteroidu a zanechal na ní kráter o velikosti sportovního stadionu. Dimorphos se navíc nekontrolovaně převaluje a kolem obou asteroidů obíhají stovky dosud neznámých úlomků hornin.
„Mise DART agentury NASA ukázala, že dokážeme změnit oběžnou dráhu asteroidu. Hera nyní odhaluje, co se stalo se samotným asteroidem,“ uvedl vedoucí mise Hera Ian Carnelli.
V prosinci se sonda k asteroidům ještě více přiblíží a pořídí snímky ve vyšším rozlišení. V lednu pak vypustí dvě malé družice, z nichž jedna pomocí radaru prozkoumá vnitřní strukturu asteroidu.
Ani jeden z asteroidů Zemi neohrožuje. Výsledky experimentu by ale mohly pomoct při vývoji spolehlivého systému planetární obrany.