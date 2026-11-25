Americký prezident Donald Trump v úterý v Bílém domě omilostnil dva krocany před Dnem díkůvzdání. Tradiční odlehčený ceremoniál ale proměnil v projev o svých úspěších, prohraných kongresových volbách i stavbě nové taneční sály.
Americký prezident Donald Trump v úterý na jižním trávníku Bílého domu v duchu tradice ušetřil dva krocany pojmenované Freedom a Feathers, kteří tak neskončí na svátečním stole u příležitosti čtvrtečního Dne díkůvzdání. Podle informací agentury AP, na kterou se odvolává slovenská agentura TASR, se samotného 79. ročníku ceremoniálu zúčastnil pouze krocan Freedom, kterého vybrala veřejnost v on-line hlasování. Oba ptáci pocházejí ze Západní Virginie a zbytek života stráví v péči Texaské univerzity A&M.
Zatímco obvykle se prezidenti při této příležitosti snaží o odlehčený tón a vtipy, letošní vystoupení se podle britského deníku The Guardian neslo zcela v duchu Trumpových klasických politických mítinků. Prezident, který čelí nedávné porážce republikánů v doplňovacích volbách do Kongresu, během projevu vyzdvihoval své úspěchy v ekonomice i bezpečnosti a obdivoval stavební úpravy prezidentského sídla. „Nevadí, když se otočím a podívám se?“ zeptal se přítomných hostů usazených na novém žulovém heliportu, než si se zalíbením prohlédl severní průčelí budovy. „Byl jsem kritizován za to, že to dávám do pořádku a zkrášluji... Teď to vypadá tak, jak by mělo,“ prohlásil Trump.
Velkou pozornost věnoval také rozestavěnému tanečnímu sálu v hodnotě 400 milionů dolarů, který sám označil za „vojenský komplex s tanečním sálem“. Podle citace deníku The Guardian se pochlubil, že půjde o nejpevnější budovu v zemi, odolnou proti raketám, dronům i kulkám. Oznámil také konec dosavadní tradice, kdy krocani před ceremoniálem přespávali v luxusním washingtonském hotelu Willard. „S potěšením oznamuji, že příští rok pro ně budeme mít speciální místo přímo tamhle v tom docela malém tanečním sále, který se staví,“ uvedl prezident.
Trump, kterého na akci doprovázela první dáma Melania i několik členů vlády, se nevyhnul ani politice a nedávným volbám, v nichž demokraté ovládli obě komory Kongresu. Když zmínil, že krocani pocházejí ze Západní Virginie, připomněl svůj dřívější volební úspěch v tomto státě a s údivem dodal: „Nevím, co se sakra stalo při těchto posledních volbách. Ať mi to prosím někdo vysvětlí.“ Podle listu The Independent navíc celá akce působila poněkud zvláštně i proto, že jí jen o pár hodin dříve předcházel uzavřený ceremoniál, při němž Trump udělil Prezidentskou medaili svobody svému někdejšímu právníkovi Rudymu Giulianimu.
Samotný zvyk omilostnit krocana před Dnem díkůvzdání sahá podle Historické asociace Bílého domu až do dob prezidenta Abrahama Lincolna, připomíná TASR. Pravidelnou každoroční tradicí se však stal až v roce 1989 za vlády George H. W. Bushe.