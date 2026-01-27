Jednotlivé armády získávají plusové body například za to, pokud mají k dispozici jaderné zbraně nebo jsou členem NATO.
- Zahraniční portál Global Firepower dlouhodobě sestavuje žebříčky síly národních armád. V edici pro rok 2026 hodnotil vojenskou sílu více než sta zemí.
- Autoři žebříčku při hodnocení posuzují až 60 různých faktorů. Mezi nimi je například celkový počet příslušníků dané armády, rozpočet země na obranu a její průmyslové kapacity.
- Hodnocení navíc ovlivňují i geografické podmínky či nerostné bohatství. Jednotlivé armády získávají plusové body i za to, pokud mají k dispozici jaderné zbraně nebo jsou členem NATO.
25. ledna 2026 v 7:00 Čas čtení 6:01 Robert založil v Dominikánské republice agenturu na potápění. „Žraloky mám moc rád, bojí se nás víc, než my jich“
Širší kontext: Česko si v nejnovějším žebříčku vojenské síly pohoršilo o dvě příčky, když spadlo z 53. místa na 55., jednu příčku za Spojenými arabskými emiráty a jednu před Marokem. Srovnatelnou vojenskou silou disponují třeba Čile, Rumunsko nebo Etiopie.
Český Power Index se dá považovat za slabý v oblasti počtu členů naší armády a neslavně je na tom i v oblasti pozemních sil. Dobře si však vede v oblasti financování a vzdušných sil.
|1.
|Spojené státy
|2.
|Rusko
|3.
|Čína
|4.
|Indie
|5.
|Jižní Korea
|6.
|Francie
|7.
|Japonsko
|8.
|Spojené království
|9.
|Turecko
|10.
|Itálie
|55.
|Česko
Pokud tě hodnocení armád zaujalo, kompletní přehledný žebříček zemí si můžeš prohlédnout na tomto odkazu.