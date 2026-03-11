Odbor komunikace Kanceláře prezidenta republiky vydal brožuru s detailním bilancováním třetího roku Petra Pavla v prezidentském mandátu. Přinášíme ti z ní několik zajímavostí.
V pondělí 9. září uplynuly přesně tři roky od doby, kdy Petr Pavel složil prezidentský slib. Statistiky ukazují, že uplynulých 12 měsíců bylo pro prezidenta i samotný Hrad mimořádně intenzivních.
Milosti, státní vyznamenání a setkání se studenty
Z brožury jsme vybrali několik domácích a zahraničních statistik (informace jsou aktuální k 20. únoru 2026):
- Prezident absolvoval celkem 19 cest do zahraničí, navštívil například Moldavsko, Ghanu, Mauritánii nebo Japonsko.
- Přímo na Hradě přijal osm hlav států, mezi nimiž nechyběl belgický král, nizozemský královský pár nebo ukrajinský prezident.
- Petr Pavel se setkal s 10 členy vlády Petra Fialy na celkem 13 pracovních schůzkách. Kromě toho také podepsal 86 zákonů.
- Historicky největšího školního promítání a následné debaty s prezidentem se zúčastnily bezmála čtyři tisíce žáků, žákyň, studentů a studentek.
- Pavel udělil v průběhu roku 51 státních vyznamenání.
- Pavlovi přišlo na Hrad také bezmála tisíc žádostí o milost. Udělil jich 10.
Součástí bilance je i osobní rozhovor, ve kterém prezident poodhaluje, jak svou roli vnímá zevnitř. Přiznává, že realita prezidentského úřadu se od té veřejné dost liší. Na otázku, co by lidi na jeho práci nejvíce překvapilo, kdyby ji viděli úplně zblízka, Petr Pavel odpovídá:
„Že je s ní spojeno mnohem méně okázalosti, než si představují, a mnohem více práce srovnatelné s jakoukoliv manažerskou pozicí.“
V nabitém programu mu prý nejvíce chybí rodinný prostor s dětmi a vnoučaty. Jako „mírně přeučený introvert“ navíc občas postrádá chvíle, kdy může být jen sám se sebou. Pracovní tlak se navíc často promítá i do jeho soukromí a spánku.
„Občas si před opravdu důležitým a složitým jednáním dělám mentální ‚generálku‘ a před usnutím si přehrávám různé scénáře. A někdy se do toho tak zaberu, že je pak těžké usnout,“ dodal prezident.
Brožura uvádí i několik „perliček“. Jednou z nich je, že na Hradě pracují hned čtyři zaměstnanci se stejným jménem a příjmením. Ve čtyřech různých oborech se věnují turistickému ruchu, bezpečnosti, nemovitému majetku a ochraně prezidenta.
Jako další „perličky“ brožura uvádí:
- Areálem Pražského hradu a zahradami prošlo devět milionů lidí. Nejvíce návštěvníků a návštěvnic dorazilo v srpnu, říjnu a červenci. Některou z prohlídek si vybralo rekordních 2,7 milionu lidí.
- Korunovační klenoty navštívilo celkem 51 553 lidí.
- Interiéry lánského zámku si přišlo prohlédnout 19 336 lidí.
- Lesní správa lány zalesnila 101,54 hektaru holin, což představuje vysazení 666 406 sazenic lesních dřevin nebo taky zalesnění plochy o velikosti zhruba 142 fotbalových hřišť.