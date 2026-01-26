To souvisí s jevem nazývaným náhlé stratosférické oteplení, které může výrazně ovlivnit proudění vzduchu na severní polokouli.
Meteorologové varují před možným oslabením až rozpadem polárního víru, což by na přelomu ledna a února mohlo přinést výrazné ochlazení do Severní Ameriky a později i do Evropy. Změny ve stratosféře naznačují, že zimní počasí by se mohlo vrátit v plné síle, informuje o tom portál Severe Weather Europe.
Podle aktuálních předpovědí se narušený polární vír začne projevovat nejdříve ve Spojených státech, kam by měl proniknout velmi studený arktický vzduch. V další fázi by se ochlazení mohlo rozšířit i do Evropy. To souvisí s jevem nazývaným náhlé stratosférické oteplení, které může výrazně ovlivnit proudění vzduchu na severní polokouli.
Ochlazení dorazí i do středu Evropy
Odborníci upozorňují, že v první polovině února nemusí být mrazy ještě nejvýraznější, ale výraznější ochlazení by mohlo přijít přibližně v polovině měsíce, a to i ve střední Evropě včetně Slovenska a Česka. Zároveň zdůrazňují, že jde o dlouhodobější prognózu, která se ještě může měnit, ale podobný vývoj po stratosférickém oteplení se v minulosti už několikrát opakoval.