VIDEO: Opavská policie měla v noci zajímavého brigádníka. Dopravu řídil nahý muž

Bizarní případ řešila v podvečer pondělí 26. ledna hlídka dopravní policie v Opavě. Po 17. hodině narazili na nahého muže, který se snažil napodobovat signalizaci policisty na křižovatce.
„Můžeme potvrdit, že dnes po 17. hodině hlídka dopravních policistů při projíždění po ulici Krnovské v Opavě zahlédla nahého muže, který stál uprostřed vozovky a svými pohyby se zřejmě snažil usměrňovat dopravu. Policisté muže vyzvali, aby silnici opustil, což učinil,“ sdělila Opavskému Deníku mluvčí Policie ČR Moravskoslezského kraje Kateřina Kubzová.
„Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu skončil v péči záchranářů a byl převezen do nemocničního zařízení. Provedená dechová zkouška na alkohol i test na drogy u něj byly pozitivní,“ dodala.
Opavský deník také informuje o podobném případu z roku 2022, kdy si to podobný nahý muž štřádoval vedle aut po silnici. Facebookové skupiny s opavskými obyvateli dokonce prokoukli, že by se mohlo jednat o stejného muže a píší o „známé opavské firmě“.