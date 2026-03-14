Personál márnice musel okamžitě opustit prostory a výbušninu zneškodnili přivolaní pyrotechnici.
Ukrajinští soudní lékaři v městě Černovice zažili při pitvě neobvyklou a nebezpečnou situaci. V těle ukrajinského vojáka, kterého Rusko předalo při výměně těl padlých vojáků, našli nevybuchlý granát, informuje Ukrajinská pravda.
Když lékaři objevili výbušninu, okamžitě evakuovali personál a na místo přivolali pyrotechniky. Ti granát bezpečně odstranili a následně ho zlikvidovali.
Podle místních úřadů šlo o granát z ručního protitankového granátometu, který prošel tělem přes břišní dutinu. Výbušnina přitom zůstala funkční, takže mohla představovat vážné riziko.
Tělo vojáka převezli na Ukrajinu 26. února v rámci výměny padlých mezi Ruskem a Ukrajinou. Takové výměny patří mezi hrstku oblastí, v nichž obě země během války stále spolupracují.