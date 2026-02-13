Macinka vyzval k rezignaci zvláštní zpravodajku OSN. Kritizovala Izrael

Podle českého ministra zahraničních věcí a životního prostředí Petra Macinky by měla zvláštní zpravodajka OSN pro palestinská území Francesca Albaneserezignovat.
Své stanovisko odůvodnil odkazem na její nedávná prohlášení, ve kterých podle něj popsala Izrael jako „společného nepřítele lidstva“. Macinkovo prohlášení bylo zveřejněno v pátek na sociálních sítích českého ministerstva zahraničních věcí. Albanese však podle reportéra TASR v Praze popírá, že by tato slova pronesla.
„Trpělivost má své meze. Zvláštní zpravodajka Francesca Albanese by měla odstoupit ze své funkce. Její poslední výroky, ve kterých popisuje Izrael jako „společného nepřítele lidstva“, jsou nepřijatelné a neomluvitelné. Taková rétorika nepřispívá ke zklidnění situace, naopak prohlubuje napětí a podkopává důvěru v nestrannost systému OSN. Od zástupců OSN očekáváme odpovědnost, profesionalitu a nestrannost,“ citovalo Macinku české ministerstvo zahraničních věcí.
Oprávněná kritika, nebo překroucení slov?
Ze stejného důvodu ji ve čtvrtek k rezignaci vyzvali také ministři zahraničí Francie a Německa. Albanese se brání a tvrdí, že nikdy neřekla, že Izrael je společným nepřítelem lidstva. Obvinění označila za nepravdivá a uvedla, že její slova byla zmanipulována.
Zvláštní zpravodajka OSN vystoupila prostřednictvím videokonference na sobotním fóru v katarském Dauhá, které zorganizovala televize Al Jazeera. „Místo toho, aby Izrael zastavili, většina světa Izrael vyzbrojuje, poskytuje mu politické výmluvy, politickou ochranu, ekonomickou a finanční podporu... My, kteří nemáme pod kontrolou velké množství finančního kapitálu, algoritmů a zbraní, nyní vidíme, že lidstvo má společného nepřítele,“ uvedla ve svém projevu podle agentury AFP.