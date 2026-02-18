Hlavní témata
Katarína Jánošíková
dnes 18. února 2026 v 7:10
Čas čtení 0:55

Švédové uvažují o přijetí eura. Důvodem jsou obavy z Trumpa i Ruska

Švédové uvažují o přijetí eura. Důvodem jsou obavy z Trumpa i Ruska
Zdroj: Pexels/Carlos Pernalete

Většina obyvatel sice stále váhá, ale ministryně financí už připravuje analýzu.

Ruská invaze na Ukrajinu zásadně změnila švédskou politiku. Poté, co země vstoupila do NATO, začíná v severském království diskuse i o dalším strategickém kroku – přijetí eura. K této změně dochází více než dvě desetiletí po referendu, ve kterém Švédové vstup do eurozóny odmítli. Zatímco tehdy ekonomové upřednostňovali švédskou korunu, dnešní geopolitická nejistota nutí zemi přehodnotit své postoje.

Obavy z Ruska a Číny, ale i politika Donalda Trumpa „Amerika na prvním místě“, vyvolávají ve Švédsku napětí. Poslankyně Cecilia Rönn z Liberální strany upozorňuje, že země sice patří do NATO, ale v otázce měnové spolupráce stále „stojí jednou nohou venku“. Stoupenci eura tvrdí, že jednotná měna posílí politické vazby a Švédsko konečně získá místo u stolu, kde Evropa jedná o společných měnových záležitostech.

Ministryně financí Elisabeth Svantesson otevřela diskusi o plusech a minusech eura již před zářijovými parlamentními volbami. Ačkoli vláda začne výsledky vyhodnocovat až po volbách, ministryně zdůrazňuje potřebu analyzovat zájmy domácností a firem v měnícím se světě.

21. října 2025 v 9:00 Čas čtení 3:27 Toto jsou nejhledanější zločinci v Evropě, na seznamu je i Čech. Europol na některé vypsal tučnou odměnu Toto jsou nejhledanější zločinci v Evropě, na seznamu je i Čech. Europol na některé vypsal tučnou odměnu

Svůj postoj změnil i vlivný ekonom Lars Calmfors. Zatímco v roce 2003 doporučoval s eurem počkat, dnes vyzdvihuje výraznější vliv společné měny na obchod a investice, než původně očekával. Podporu euru dlouhodobě vyjadřují i švédské firmy, kterým výkyvy kurzu domácí koruny způsobují na trhu problémy.

Cesta k euru však nebude jednoduchá. Momentálně se vstupem do eurozóny souhlasí jen přibližně třetina Švédů. Přesto podpora jednotné měny za posledních deset let vzrostla, jelikož dříve ji schvalovala jen čtvrtina obyvatelstva.

Švédsko.
Švédsko. Zdroj: Pexels
15. února 2026 v 8:41 Čas čtení 2:07 KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem KOMENTÁŘ: MOV zakázal „politickou propagaci“. Příběhy obětí ruských útoků o to víc zní celým světem
15. února 2026 v 13:42 Čas čtení 1:01 „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton „Na Ukrajině umírají lidé a vás trápí dvě pohlaví?“ Macinka se v Mnichově střetl s Hillary Clinton
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Související témata:
Zahraničí Zprávy ze světa
