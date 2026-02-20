Pokud se chystáš sledovat zahájení XIV. Paralympijských her Milano Cortina 2026, tak na českou výpravu budeš čekat marně. Český paralympijský výbor se jej totiž chystá bojkotovat.
„Naši zástupci nebudou na zahájení her ve Veroně, nebudeme mít vlajkonoše v Cortině a nebudeme natáčet vzkazy sportovců, které se měly na ceremoniálu promítat,“ uvedl výbor. Ten účast ruských a běloruských sportovců a sportovkyň kritizuje dlouhodobě. Start sportovců a sportovkyň se ale omezit nechystá.
Start šesti ruských a čtyř běloruských sportovců, kterým na poslední chvíli Mezinárodní paralympijský výbor umožnil pomocí divoké karty, vyvolal kontroverze nejen u nás. Zahajovacího ceremoniálu se nebude účastnit ani Ukrajina. Zmíněných deset „vyvolených“ totiž bude moci startovat i se státními symboly, tedy pod ruskou a běloruskou vlajkou, a v případě výhry obdrží medaile za zvuků ruské či běloruské státní hymny. Na zimních olympijských hrách v Itálii přitom nyní Rusové a Bělorusové startují pouze jako neutrální sportovci.
Pro bojkot her se rozhodli i ukrajinští politici, i ti ale své sportovce a sportovkyně startovat nechají. Nesouhlas vyvolalo i prohlášení ruského člena MOV Šamila Tarpiščeva, který v rozhovoru pro státní agenturu TASS včera prohlásil, že členství Ruského olympijského výboru v MOV má být brzy obnoveno.
Hodnoty nad výkony
„Sport není jen o výkonech, ale i o hodnotách, které ruská agrese na Ukrajině naprosto popírá. K ukrajinskému týmu se proto připojíme s bojkotem zahajovacího ceremoniálu,“ píše Český paralympijský výbor. Ten zároveň zaslal dotaz na IPC, WADA a FIS ohledně podrobných informací týkajících se antidopingových postupů uplatňovaných na ruské a běloruské účastníky her.
„Náš názor zůstává od začátku pevný a neměnný, s účastí Rusů a Bělorusů na Hrách nesouhlasíme. Vždy jsme byli proti jejich návratu v jakékoliv formě a zástupci ČPV v souladu s tím hlasovali na valné hromadě Mezinárodního paralympijského výboru. Dokud trvá agrese na Ukrajině, ruští a běloruští sportovci nemají na mezinárodních akcích co dělat,“ dodal Český paralympijský výbor.