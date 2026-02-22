AKTUÁLNĚ: U Trumpovy rezidence se střílelo. Tajná služba USA zabila narušitele

Donald Trump byl v té době v Bílém domě ve Washingtonu.
Agenti americké tajné služby zastřelili v noci na neděli člověka, který neoprávněně vstoupil do bezpečnostního perimetru areálu Mar-a-Lago na Floridě, soukromého sídla prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten byl v té době v Bílém domě ve Washingtonu.
Totožnost zastřelené osoby bude zveřejněna až po informování příbuzných. Podle prohlášení Tajné služby USA (USSS) šlo o člověka ve věku asi 20 let, kterého spatřili u severní brány areálu Mar-a-Lago s předměty připomínajícími brokovnici a kanystr s palivem.
Úřady již začaly prověřovat jeho minulost a možný motiv jednání. Bílý dům zatím nereagoval na žádost o vyjádření. V době incidentu byla s Trumpem ve Washingtonu i jeho manželka Melania.