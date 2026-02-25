Hlavní témata
Anja Samardžija
dnes 25. února 2026 v 16:51
Čas čtení 0:38

VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících

VIDEO: Hrozivé záběry z Prahy ukazují střet tramvají s chodci. Mají sloužit k osvětě cestujících
Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy / propagační materiál
Pražský Dopravní podnik (DPP) spustil novou kampaň, která má upozornit chodce na rizika srážek s tramvajemi.

Na jednom ze záběrů zveřejněných DPP skončila pod koly tramvaje matka se dvěma malými dětmi. K nehodě došlo na Hradčanské. „Na červenou nekompromisně vběhla s kočárkem přímo pod tramvaj jen proto, že chtěla doběhnout tramvaj odbavující cestující v protisměru. Díky velkému štěstí a včasné profesionální reakci řidiče tramvaje měli všichni tři jen lehká zranění,“ popsal DPP nehodu.

Kampaň využívá záběry z palubních kamer tramvají, které ukazují, jak rychle může dojít k nebezpečné situaci, když chodci nevěnují pozornost okolí nebo se věnují mobilu.

Na mrazivém videu, které DPP zveřejnil, je vidět celkem šest střetů chodce s tramvají, ke kterým došlo za poslední dva roky. Meziročně jich však ubylo.

Podle Dopravního podniku jsou nejčastější příčinou střetů právě chvíle, když chodci přecházejí koleje se sluchátky v uších nebo s hlavou zabořenou do mobilu. I při pomalé rychlosti tramvaje totiž zabere zastavení několik metrů, a malá nepozornost tak může skončit vážným zraněním.  „Zprávu na mobilu můžete dopsat vždycky. Nechat se přejet obvykle zvládnete jenom jednou,“ dodává DPP.

