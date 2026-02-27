Saharský prach se má do Čech dostat během týdne, nejvíc ho přijde v neděli. Tentokrát s sebou ale nepřinese komplikace, jako jindy.
„Srážky neočekáváme víceméně žádné, jen opravdu s malou pravděpodobností slabé během neděle, takže nečekáme, že by se dostával ve srážkách jemný saharský písek i na zem. O čistotu vašich oken a kapot aut se tak nemusíte bát,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ.
Ovlivní počasí i barvu oblohy
Prach ale může ovlivnit počasí, zejména teploty. „Zejména odpolední maximální teploty v neděli, ale i v pondělí, mohou být mírně nižší, a obloha také nebude tak modrá.“
Během víkendu by se teploty mohly vyšplhat až na 16 stupňů. Pro kompletní přehled počasí v následujícím víkendu si můžeš přečíst náš článek.
