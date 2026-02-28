Hlavní témata
TASR
dnes 28. února 2026 v 9:20
Čas čtení 0:56

AKTUÁLNĚ: USA a Izrael zaútočily na Írán. Hlavním městem Teheránem otřáslo několik výbuchů

Íránským hlavním městem Teheránem otřásl výbuch.

Izrael v sobotu ráno zaútočil na Írán a vyhlásil výjimečný stav, oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac s tím, že jde o „preventivní úder“.

Íránským hlavním městem Teheránem otřáslo několik výbuchů, napsala agentura AP s odvoláním na svědky. Dle jejích zdrojů se na izraelských útocích podílí i Spojené státy. Napříč Izraelem se mezitím ozývaly sirény. Írán následně uzavřel svůj vzdušný prostor.

Kac bezprostředně neupřesnil, na jaký cíl izraelská armáda zaútočila. Záměrem však podle něj bylo „odstranit hrozby“ pro Izrael. AP s odvoláním na nejmenované americké představitele zároveň uvedla, že na útocích proti Íránu se podílejí i USA.

Obloha nad Teheránem
Obloha nad Teheránem Zdroj: TASR/AP

Cílem byl i duchovní vůdce

Úder se podle AP odehrál v blízkosti kanceláří íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího v Teheránu. Není jasné, zda se tam Chameneí tehdy nacházel. Úřady bezprostředně neinformovaly o obětech.

Výbuch v Teheránu hlásila s odvoláním na místní také íránská státní televize. Jeho příčinu ale neuvedla. Íránská agentura Fars napsala, že vzhledem k typu výbuchů šlo zřejmě o raketový útok.

Ve stejnou dobu zazněly sirény po celém Izraeli. Armáda oznámila, že vydala „preventivní varování, aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket“ směrem na Izrael. Židovský stát zároveň uzavřel svůj vzdušný prostor pro civilní lety a zakázal vzdělávací aktivity, shromáždění a práce s výjimkou nezbytných odvětví.

K útoku došlo v době zvýšeného napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump hrozil vojenským zásahem proti Íránu, pokud neuzavře s USA dohodu o svém jaderném programu.

