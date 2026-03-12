V loňském roce se počet požárů v Česku oproti roku 2024 znatelně zvýšil. Podívej se na podrobné statistiky podle jednotlivých krajů, ale i na rady, jak se v případě požáru zachovat.
Zatímco předloni hasiči v celém Česku řešili 17 630 událostí, v roce 2025 museli zasahovat u 19 031 požárů.
Nejvíce práce mají hasiči stabilně ve Středočeském kraji, kde v roce 2025 řešili 2 670 požárů. Hned za ním následuje Praha a Moravskoslezský kraj. Naopak nejméně požárů řeší dlouhodobě na Karlovarsku, kde loni zaznamenali 749 případů, a ve Zlínském kraji.
Podrobné statistiky o počtu požárů redakci Refresheru poskytla Klára Ochmanová, tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR. Níže v tabulce se můžeš podívat, u kolik požárů hasiči během posledních pěti let v jednotlivých krajích zasahovali.
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|PHA
|1 795
|2 326
|2 071
|2 255
|2 287
|STC
|2 405
|2 923
|2 647
|2 567
|2 2670
|JHC
|949
|1 314
|1 171
|1 031
|1 169
|PLK
|1 019
|1 335
|1 169
|1 028
|1 096
|KVK
|460
|732
|677
|619
|749
|ULK
|1 598
|2 165
|1 699
|1 726
|1 963
|LBK
|746
|999
|810
|857
|834
|HKK
|766
|943
|818
|798
|903
|PAK
|651
|808
|779
|758
|828
|VYS
|993
|1 120
|837
|808
|869
|JHM
|1 498
|2 073
|1 604
|1 668
|1 811
|OLK
|900
|1 040
|863
|892
|936
|ZLK
|629
|855
|659
|641
|787
|MSK
|1 753
|2 180
|1 954
|1 982
|2 129
|16 162
|20 813
|17 758
|17 360
|19 031
Jak se chovat v případě požáru?
- Zachovat klid a chránit si dýchací cesty namočenou textilií.
- Varovat ostatní v okolí.
- Zavolat na tísňovou linku.
- Snížit požár v zárodku a hasit dostupnými prostředky (hasicí přístroj, vodou apod.).
- Pokud jsme nuceni zůstat v místnosti, uzavřít a utěsnit dveře.
- Pokud je to možné, zastavit přívod plynu, vypnout elektřinu a odstranit hořlavé materiály z dosahu.
- Kouř se zpočátku drží u stropu, a proto se pohybovat při zemi.
- Pokud dojde k zasažení oděvu, které máme v tu chvíli na sobě, lehnout si na zem a kutálet se.
Oheň představuje neustálou hrozbu, přičemž největším rizikem nejsou jen samotné plameny a vysoké teploty, ale především toxické zplodiny a rychle klesající hladina kyslíku.
Nejčastější příčina? Lidská nedbalost
Za většinou případů podle hasičů stojí lidská nedbalost: odhozené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru nebo neopatrná manipulace s ohněm. Další velmi častou příčinou jsou technické závady na elektroinstalaci či domácích spotřebičích.
Hasiči radí, že základem prevence je vedle opatrnosti obyčejný hlásič kouře. Dokáže zachránit život včasným varováním, a to zejména v době, kdy spíme a počáteční fázi kouře nezaregistrujeme.