Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
dnes 12. března 2026 v 7:48
Čas čtení 1:37

PŘEHLED: Kde v Česku je nejvíce požárů? Přinášíme statistiky i rady, které ti mohou zachránit život

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
PŘEHLED: Kde v Česku je nejvíce požárů? Přinášíme statistiky i rady, které ti mohou zachránit život
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

V loňském roce se počet požárů v Česku oproti roku 2024 znatelně zvýšil. Podívej se na podrobné statistiky podle jednotlivých krajů, ale i na rady, jak se v případě požáru zachovat.

Zatímco předloni hasiči v celém Česku řešili 17 630 událostí, v roce 2025 museli zasahovat u 19 031 požárů. 

Nejvíce práce mají hasiči stabilně ve Středočeském kraji, kde v roce 2025 řešili 2 670 požárů. Hned za ním následuje Praha a Moravskoslezský kraj. Naopak nejméně požárů řeší dlouhodobě na Karlovarsku, kde loni zaznamenali 749 případů, a ve Zlínském kraji.

požár kladno hasiči požár Ilustrační foto. hasiči požár
Zobrazit galerii
(5)

Podrobné statistiky o počtu požárů redakci Refresheru poskytla Klára Ochmanová, tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR. Níže v tabulce se můžeš podívat, u kolik požárů hasiči během posledních pěti let v jednotlivých krajích zasahovali. 

  2021 2022 2023 2024 2025
PHA 1 795 2 326  2 071 2 255 2 287 
STC 2 405   2 923 2 647  2 567  2 2670 
JHC 949 1 314  1 171  1 031 1 169 
PLK 1 019  1 335  1 169  1 028  1 096 
KVK 460  732  677  619  749 
ULK 1 598  2 165  1 699  1 726  1 963 
LBK 746  999   810 857  834 
HKK 766  943  818  798  903 
PAK 651  808  779  758  828 
VYS 993  1 120  837  808  869 
JHM 1 498  2 073  1 604  1 668  1 811 
OLK 900   1 040 863  892  936 
ZLK 629  855  659  641  787 
MSK  1 753 2 180 1 954   1 982 2 129 
  16 162 20 813 17 758 17 360 19 031

Jak se chovat v případě požáru?

  • Zachovat klid a chránit si dýchací cesty namočenou textilií.
  • Varovat ostatní v okolí.
  • Zavolat na tísňovou linku.
  • Snížit požár v zárodku a hasit dostupnými prostředky (hasicí přístroj, vodou apod.).
  • Pokud jsme nuceni zůstat v místnosti, uzavřít a utěsnit dveře.
  • Pokud je to možné, zastavit přívod plynu, vypnout elektřinu a odstranit hořlavé materiály z dosahu.
  • Kouř se zpočátku drží u stropu, a proto se pohybovat při zemi.
  • Pokud dojde k zasažení oděvu, které máme v tu chvíli na sobě, lehnout si na zem a kutálet se.

Oheň představuje neustálou hrozbu, přičemž největším rizikem nejsou jen samotné plameny a vysoké teploty, ale především toxické zplodiny a rychle klesající hladina kyslíku.

Nejčastější příčina? Lidská nedbalost

Za většinou případů podle hasičů stojí lidská nedbalost: odhozené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru nebo neopatrná manipulace s ohněm. Další velmi častou příčinou jsou technické závady na elektroinstalaci či domácích spotřebičích.

16. prosince 2025 v 6:34 Čas čtení 0:54 V Česku oficiálně vypukla chřipková epidemie. Nejvíc nakažených přibývá u dětí V Česku oficiálně vypukla chřipková epidemie. Nejvíc nakažených přibývá u dětí

Hasiči radí, že základem prevence je vedle opatrnosti obyčejný hlásič kouře. Dokáže zachránit život včasným varováním, a to zejména v době, kdy spíme a počáteční fázi kouře nezaregistrujeme.

4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
11. března 2026 v 16:32 Čas čtení 1:06 „Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře „Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
9. března 2026 v 18:02 Čas čtení 0:45 ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci? ŽEBŘÍČEK: Ani 51 milionů (ne)Stačilo! Kolik politické strany utratily za propagaci?
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko Zprávy z domova
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
včera v 17:42
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
před hodinou
PŘEHLED: Kde v Česku je nejvíce požárů? Přinášíme statistiky i rady, které ti mohou zachránit život
PŘEHLED: Kde v Česku je nejvíce požárů? Přinášíme statistiky i rady, které ti mohou zachránit život
včera v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 10:15
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 17:42
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
Rekordní návštěvnost Hradu, 10 milostí a 19 zahraničních cest. Jak vypadal třetí rok Petra Pavla v úřadu?
před 2 dny
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
2
před 4 dny
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
6. 3. 2026 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
7. 3. 2026 8:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
včera v 15:58
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
včera v 15:18
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
včera v 12:40
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
včera v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
včera v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
před 2 dny
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
před 2 dny
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
před 2 dny
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
před 2 dny 1
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
včera v 13:13
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
Šumpersko má za sebou hodně napjaté chvíle. Minulý týden v pátek tam opilý muž šel na policisty ozbrojený sekerou a nožem. Policie se nyní podělila o video ze zásahu.
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
před 2 dny
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
před 2 dny
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
včera v 08:27
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
včera v 16:32
„Kultura není luxus, ale veřejná služba.“ Studenti a studentky demonstrovali proti Klempířovi a škrtech v kultuře
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
včera v 10:15
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
Politika Všechno
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
3. 3. 2026 16:34
Bílý dům vysvětluje záhadnou červenou skvrnu na krku Donalda Trumpa. Prý podstupuje léčbu
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
před 2 dny
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
Zahraničí Všechno
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
před 4 dny
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
před 2 dny
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
včera v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 14:36
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
před 2 dny
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
Domů
Sdílet
Diskuse