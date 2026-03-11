Markéta Šichtařová (za SPD) v úterý večer oznámila rezignaci na mandát poslankyně.
K rozhodnutí dospěla poté, co schválení zákona o digitální ekonomice, který Sněmovna posunula do druhého čtení. Ten ale pro Šichtařovou představuje riziko pro svobodu slova. O své rezignaci informovala na Facebooku.
„Nelze plnit, co jsem slibovala“
„Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do 2. čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze 7 poslanců z 200členné Sněmovny (já a 6 dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby,“ uvedla v příspěvku.
Podle jejího vyjádření se Česká republika příliš přizpůsobuje legislativě Evropské unie, a to i za cenu možného omezení svobody projevu. „Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát. U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala.
Šichtařová se následně obrátila na předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD), kterého informovala o svém odchodu.
„Tímto Vám oznamuji, že se v souladu s čl. 25 Ústavy České republiky vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny. Moje rozhodnutí je účinné ke dni doručení tohoto prohlášení,“ napsala.
Byla terčem kritiky
Nástupcem Šichtařové v poslanecké funkci by se měl podle serveru Novinky stát předseda pražské SPD Josef Nerušil. „Z deště pod okap. Paní poslankyně Šichtarová rezignovala na svůj mandát po zjištění, že se ve Sněmovně musí pracovat. Náhradníkem je pan Nerušil. Bývalý správce facebookové prezentace nedávno zesnulého kardinála Dominika Duky. To se SPD s jejich tmářstvím může hodit,“ napsal ke změně Ivan Bartoš (Piráti).
Šichtařová čelila v uplynulých týdnech kritice, jelikož nebyla členkou žádného ze sněmovních výborů. Natáčela také videa ze své poslanecké kanceláře, ve kterých propagovala nákup zlata přes svou investiční firmu. Server Seznam Zprávy také napsal, že svého partnera zaměstnávala jako asistenta.