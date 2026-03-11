Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Anja Samardžija
dnes 11. března 2026 v 10:15
Čas čtení 1:15

„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky / volně k užití

Markéta Šichtařová (za SPD) v úterý večer oznámila rezignaci na mandát poslankyně.

K rozhodnutí dospěla poté, co schválení zákona o digitální ekonomice, který Sněmovna posunula do druhého čtení. Ten ale pro Šichtařovou představuje riziko pro svobodu slova. O své rezignaci informovala na Facebooku.

„Nelze plnit, co jsem slibovala“

„Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do 2. čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze 7 poslanců z 200členné Sněmovny (já a 6 dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby,“ uvedla v příspěvku.

Podle jejího vyjádření se Česká republika příliš přizpůsobuje legislativě Evropské unie, a to i za cenu možného omezení svobody projevu. „Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát. U cenzury nebudu asistovat, popřela bych tím všechno své dosavadní působení za mnoho let,“ dodala. 

Šichtařová se následně obrátila na předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD), kterého informovala o svém odchodu.

„Tímto Vám oznamuji, že se v souladu s čl. 25 Ústavy České republiky vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny. Moje rozhodnutí je účinné ke dni doručení tohoto prohlášení,“ napsala.

Byla terčem kritiky

Nástupcem Šichtařové v poslanecké funkci by se měl podle serveru Novinky stát předseda pražské SPD Josef Nerušil. „Z deště pod okap. Paní poslankyně Šichtarová rezignovala na svůj mandát po zjištění, že se ve Sněmovně musí pracovat. Náhradníkem je pan Nerušil. Bývalý správce facebookové prezentace nedávno zesnulého kardinála Dominika Duky. To se SPD s jejich tmářstvím může hodit,“ napsal ke změně Ivan Bartoš (Piráti).

6. ledna 2026 v 14:00 Čas čtení 3:34 Umlčení ministra, čistky a kontroverzní projev. Česko má tři týdny novou vládu, shrnujeme zásadní události Umlčení ministra, čistky a kontroverzní projev. Česko má tři týdny novou vládu, shrnujeme zásadní události

Šichtařová čelila v uplynulých týdnech kritice, jelikož nebyla členkou žádného ze sněmovních výborů. Natáčela také videa ze své poslanecké kanceláře, ve kterých propagovala nákup zlata přes svou investiční firmu. Server Seznam Zprávy také napsal, že svého partnera zaměstnávala jako asistenta.

4. března 2026 v 12:18 Čas čtení 0:45 Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice Brutální případ na Lounsku: Muž měl na ubytovně zmlátit batole, muselo vrtulníkem do nemocnice
10. března 2026 v 8:07 Čas čtení 0:49 Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi? Studenti uspořádají demonstraci Stojíme za kulturou! Kdy proběhne protest proti Klempířovi?
8. března 2026 v 16:32 Čas čtení 0:56 Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas Konec Davida Copperfielda? Objevil se v Epsteinových spisech, nyní po 25 letech končí ve Vegas
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Česko SPD
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
dnes v 10:15
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
„Nelze plnit, co jsem slibovala.“ Poslankyně za SPD Šichtařová se vzdala mandátu, poslední týdny čelila kritice
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
dnes v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
včera v 15:19
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
Tragicky zemřel bývalý bojovník Oktagonu. Bylo mu teprve 28 let
včera v 16:20
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
včera v 11:19
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
včera v 10:51
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
včera v 16:54
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
14
5. 3. 2026 18:03
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
Češi a Češky vybrali nejlepší nemocnice roku. Do top desítky se nedostala ani jedna pražská
2
před 3 dny
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
VIDEO: Írán znovu útočí na sousední země. Saúdská Arábie, Katar a Kuvajt hlásí nové útoky
6. 3. 2026 11:23
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
Konec kariéry jen pár týdnů po olympiádě? Teprve 16letou snowboardistku vážně zranil lyžař ve Špindlerově Mlýně
7. 3. 2026 8:03
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise
2
6. 3. 2026 13:39
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Vláda uvolnila Epsteinovy spisy o Trumpovi. Měl nutit nezletilou k orálnímu se*u, v obraně ho kousla
Lifestyle news
Česko jako evropský „reprohub“. Proč páry z Francie i Británie jezdí kvůli léčbě neplodnosti právě k nám?
před 24 minutami
Prahu čeká svátek módy. MBPFW FW26 odhaluje program, můžeš se těšit na zcela nový vizuální zážitek
před hodinou
Z Petra z Naked Attraction je dnes Nikola. Prošla tranzicí a odstěhovala se do Egypta
před 3 hodinami
ADÉLA reaguje na výroky Timothéeho Chalameta. Lidé to podle ní zbytečně přehánějí
dnes v 10:49
Dakota Johnson je tváří nové kampaně Calvin Klein: Herečka zazářila na hot snímcích
dnes v 08:41
Chystá se nová hra o Janu Žižkovi! Tvůrci vybírají peníze na český dabing
včera v 16:10
Colours of Ostrava odtajňuje další vystupující! Představí se Anki, Good Times Only i zahraniční hvězdy
včera v 15:00
Šikana během natáčení Harryho Pottera? Zasáhnout údajně museli i šéfové studia
včera v 14:03
Agáta a Ornella už nebudou spolupracovat. Úspěšný podcast povede jen jedna z nich
včera v 12:11 1
Naked Attraction představí pansexuálního účastníka. Vybere si mezi muži i ženami
včera v 10:16
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
Šumpersko má za sebou hodně napjaté chvíle. Minulý týden v pátek tam opilý muž šel na policisty ozbrojený sekerou a nožem. Policie se nyní podělila o video ze zásahu.
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
dnes v 08:27
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
včera v 16:54
VIDEO: Na Letné hoří plynové potrubí. Plameny šlehaly několik metrů vysoko
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
včera v 16:20
FOTO: Poslanci a poslankyně vyrazili do práce v krojích. Oblékli se do něj Klempíř i Okamura
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
před 2 dny
Polské pendolino startuje v Česku, ranní spoj do Prahy byl téměř vyprodaný. Jak se ti líbí „ptakopysk“?
Zahraničí Všechno
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
dnes v 12:07
Na Ukrajině uznali první manželství dvou mužů. Rozhodnutí potvrdil nejvyšší soud
před 3 dny
VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí
včera v 10:51
Itálii zasáhlo silné zemětřesení. Epicentrum mělo kousek od Neapole
Česko Všechno
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před 3 hodinami
VIDEO: Muž na Šumpersku vyrazil proti policii se sekerou a nožem. Zastavil ho až taser
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
dnes v 08:27
Výbor OSN vyzval Česko, aby posílilo práva žen. Ve srovnání rovnosti mezi ženami a muži jsme skoro nejhorší z EU
Ekonomika Všechno
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
před hodinou
Kdo nahradí Otázky Václava Moravce? Nedělní poledne zatím ovládne debata o státním rozpočtu
6
4. 2. 2026 7:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
26. 2. 2026 8:09
Ceny nemovitostí v Česku opět výrazně vzrostly, rostou i nájmy. Podívej se, jaké jsou ceny podle krajů

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
včera v 13:00
KOMENTÁŘ: Žije Česko v iluzi bezpečí? Válka od hranic není tak daleko, jak si možná myslíme
Reakci Íránu na izraelsko-americkou vojenskou intervenci tvrdě odnesly země v Perském zálivu. Místa, která jsme ještě donedávna považovali za ostrov klidu a luxusu, se během pár hodin proměnila v prostor raketových útoků, protivzdušné obrany a chaosu.
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
3
6. 3. 2026 19:15
Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
5. 3. 2026 13:30
Jak historie řidiče ovlivňuje výslednou cenu povinného ručení?
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
2. 3. 2026 7:11
KOMENTÁŘ: Sociální sítě jsou plné lží o Ukrajině. Nevěříš některé z nich?
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
1. 3. 2026 9:10
ZÁZNAM: Írán hrozí nejzuřivější útočnou operací v dějinách. Tisíce Čechů a Češek nemohou domů, situace zneužívají podvodníci
Více
Domů
Sdílet
Diskuse